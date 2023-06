“The 2Night Show”: Ο Δημήτρης Γιώτης για το πρόβλημα υγείας

Life

Στο «The 2Night Show» της Δευτέρας ήταν καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου ο Δημήτρης Γιώτης.

Για το μεγάλο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου ο Δημήτρης Γιώτης, στο «The 2Night Show» της Δευτέρας.

«Στη νύχτα είμαι 25 χρόνια, από πολύ μικρός. Το πρόβλημα υγείας που είχα είναι ένα γεγονός που δεν αλλάζει. Εγώ ήμουν πολύ τυχερός και δεν «έφυγα» γιατί μου άνοιξε η μύτη. Ανέβασα πίεση 25 μεγάλη και 18 μικρή. Το θέμα είναι ότι κάνω καλή ζωή και φυσιολογικά δεν θα έπρεπε. Δεν καπνίζω, δεν πίνω, έπαιζα και ποδόσφαιρο. Και τώρα αθλούμαι! Ελάχιστες καταχρήσεις κάνω, όπως κάνει ο φυσιολογικός άνθρωπος. Μου άνοιξε η μύτη για δύο ώρες στα ξαφνικά. Ήμουν με τον Κονταρό στο Ρέθυμνο, γυρίζω Αθήνα και το επόμενο βράδυ μου άνοιξε η μύτη ασταμάτητα. Ο πατέρας μου, μου είπε να βάλουμε το πιεσόμετρο. Δεν ένιωθα τίποτα. Στο νοσοκομείο οι γιατροί μου έλεγαν δεν ζαλίζεσαι; Δεν πονάς; Μάλλον είχα την πίεση πάρα πολύ καιρό, δεν την αντιλαμβανόμουν κι αυτή δούλευε», εξιστόρησε.

Και εξήγησε πως, «τελικά η δεξιά καρωτίδα ήταν 99% κλειστή, περνούσε μια σταγονίτσα κι η καρδιά δούλευε 30%. Έκανα πρώτα μια αγωγή για την καρωτίδα και τον Δεκέμβριο που μας πέρασε έκανα την καρδιά και πίνω ακόμα τα φάρμακά μου. Είχα τρομερές άπνοιες. Διορθώνεται αυτό με μηχάνημα. Έκανα 40 άπνοιες την ώρα και τώρα δύο τη νύχτα. Έβαλε σε μια ροή το θέμα. Την ώρα που κοιμάσαι σταμάτα η αναπνοή σου. Ο εγκέφαλος λέει στην καρδιά τρέξε να το προλάβεις κι η καρδιά τρέχει 24 ώρες το 24ωρο με 200. Την νύχτα που πρέπει να ξεκουράζεται, δεν ξεκουράζεται».

