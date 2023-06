Πολιτική

Βορίδης: Η στήριξη Κασιδιάρη στους Σπαρτιάτες είναι “υπό αξιολόγηση” (βίντεο)

Ο νέος Υπουργός Επικρατείας μιλάει στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τα καθήκοντα toy, το σκηνικό που διαμορφώθηκε στη Βουλή και τους Σπαρτιάτες.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, την πρώτη ημέρα της ανάληψης των νέων καθηκόντων του ως Υπουργός Επικρατείας.

Ως προς τον ρόλο που θα έχει, εξήγησε ότι, θα είναι στην ουσία ο εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού στη Βουλή όταν εκείνος θα κωλύεται να παραστεί, ενώ θα έχει και τον ρόλο του «ενοποιητή» του κυβερνητικού έργου κατά τη διαδικασία του ενδοκυβερνητικού διαλόγου στην κατάθεση νομοσχεδίων.

«Αγαπώ, σέβομαι και τιμώ το κοινοβούλιο και αυτό που προσδοκώ είναι ένα γόνιμο διάλογο», είπε για τον κοινοβουλευτικό του ρόλο μέσα στο νέο σκηνικό που διαμορφώθηκε στη Βουλή, μετά τις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

«Η στάση του καθενός αξιολογείται από τις πολίτες», σχολίασε σημειώνοντας ότι, η αξιολόγηση αυτή αφορά τόσο την κυβέρνηση, όσο και την αντιπολίτευση και συμπλήρωσε πως «καρτερώ και ελπίζω ότι, όλη αυτή η διαδικασία θα αποβεί ενδιαφέρουσα. Η αντιπολίτευση κρίνεται όχι μόνο για το καταγγελτικό της ύφος, αλλά και για τις προτάσεις της, οι οποίες αν είναι ενδιαφέρουσες γιατί όχι να τις ‘αγκαλιάσουμε’».

Για την είσοδο ακροδεξιών κομμάτων στη Βουλή, παρατήρησε ότι, «δεδομένου ότι η ΝΔ αύξησε τα ποσοστά της από τις εκλογές του 2019, αυτό που συμβάλει σε αυτό το κατακερματισμένο σκηνικό της αντιπολίτευσης, οφείλεται στην κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ».

Ενώ για τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές της 25ης Ιουνίου, που ήταν κατά σχεδόν 300.000 λιγότερες ψήφοι από αυτές του Μαΐου, σχολίασε ότι, «τα ποσοστά καταμετριούνται στο σύνολο των ψηφοφόρων που ψήφισαν και εκεί η ΝΔ έχει το μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα. Αυτό που μειώνει τις ψήφους είναι η αποχή, όλα τα κόμματα έχασαν ψήφους».

Ερωτηθείς για το αν το νομοσχέδιο για το μπλόκο Κασιδιάρη είχε αποτέλεσμα, απάντησε ότι, «σε νομικό επίπεδο δεν υπήρξε καμία αδυναμία, εξαντλήθηκε κάθε περιθώριο που είχε το κοινοβούλιο να παρέμβει και ο Κασιδιάρης δεν έχει συμμετάσχει στις εκλογές».

Όμως, για τις δηλώσεις του αρχηγού των «Σπαρτιατών» το βράδυ των εκλογών, δια μέσω των οποίων ευχαρίστησε τον Κασιδιάρη για την «ώθηση» που έδωσε στο κόμμα για να μπει στη Βουλή, είπε ότι, «αυτά όλα έχουν πέσει στην αντίληψή μας και είναι υπό αξιολόγηση», αρνούμενος να κάνει περαιτέρω σχόλια.

