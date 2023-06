Life

“The 2Night Show”- Λευτέρης Πράσινος: Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι κρυφό, αλλά εγώ ήμουν υποψιασμένος

Για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε μίλησε ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής δελτίου ειδήσεων του ΑΝΤ1 στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και τον οδήγησαν στο χειρουργείο μίλησε ο δημοσιογράφος Λευτέρης Πράσινος στο «The 2Night Show» της Δευτέρας.

«Έκανα αξονική στο συγκεκριμένο σημείο κι ήταν τελικά σκωληκοειδίτιδα και δεν ήταν μόνο αυτό απλά αλλά γενικευμένη περιτονίτιδα», είπε ο παρουσιαστής του απογευματινού δελτίου του ΑΝΤ1.

«Είχα ξυπνήσει με μία ενόχληση στην κοιλιακή χώρα. Έγινε πριν από ένα μήνα. Το κατάλαβα ότι οφείλεται για οξεία σκωληκοειδίτιδα όταν ανέβασα πυρετό το απόγευμα κι έτσι κινητοποιήθηκα. Δεν είχα κάποιον οξύ πόνο να δικαιολογεί σκωληκοειδίτιδα κι η πρώτη διάγνωση του γιατρού ήταν ότι μου είπε αν ανεβάσουμε πυρετό να το δούμε. Έκανα αξονική στο συγκεκριμένο σημείο κι ήταν τελικά σκωληκοειδίτιδα και δεν ήταν μόνο αυτό απλά αλλά γενικευμένη περιτονίτιδα. Ήταν σοβαρό. Μπήκα αμέσως χειρουργείο κι ευτυχώς όλα πήγαν καλά», είπε και περιέγραψε πως:

«Διπλώνεσαι από τον πόνο, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που είναι κρυφό και δεν έχεις τόσο μεγάλη ενόχληση όπως εγώ που πίεζα το σημείο γιατί ήμουν υποψιασμένος. Με εξέτασε ο γιατρός βάσει αυτών που του έλεγα και μου είπε ότι δεν βλέπω κάτι μη φυσιολογικό κι αν κάνουμε πυρετό το ξαναβλέπουμε και το απόγευμα της ίδιας μέρας ανέβασα πυρετό και πήγα άμεσα στο νοσοκομείο».

