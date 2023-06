Κοινωνία

Γλυφάδα: Ανήλικοι έκλεψαν 14χρονο και χτύπησαν αστυνομικούς (βίντεο)

Τι δηλώνει στον ΑΝΤ1 αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού. Οι “άγουροι κακοποιοί” είχαν επιτεθεί νωρίτερα σε άλλο έφηβο

Στον Λάζο Μαντικό για την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε ένας αυτόπτης μάρτυρας της ληστείας ανηλίκου από τρεις επίσης ανήλικους, οι οποίοι τραυμάτισαν τους αστυνομικούς που τους καταδίωξαν, μετά την ενημέρωση του θύματος ότι του άρπαξαν την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, βραδινές ώρες στις 25-6-2023, στην περιοχή της Γλυφάδας, από αστυνομικούς που εκτελούσαν πεζή περιπολία, 16χρονος ημεδαπός και δύο αλλοδαποί, 14 και 17 ετών και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφάλειας Γλυφάδας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για ληστεία και βία κατά υπαλλήλων. Για τα ίδια αδικήματα αναζητείται και άγνωστος συνεργός τους.

Ειδικότερα, νωρίτερα από τη σύλληψή τους, οι κατηγορούμενοι αφαίρεσαν με βία από το λαιμό 14χρονου ανηλίκου χρυσή αλυσίδα και τράπηκαν σε φυγή.

Το θύμα ενημέρωσε τους αστυνομικούς που περιπολούσαν πλησίον του σημείου που έγινε η ληστεία, οι οποίοι άμεσα ξεκίνησαν να αναζητούν τους δράστες.

Μετά από λίγο, εντόπισαν τους τρεις κατηγορούμενους , οι οποίοι στη θέα των αστυνομικών προσπάθησαν να διαφύγουν, αρνούμενοι να ακολουθήσουν τις εντολές των αστυνομικών.

Κατά την ακινητοποίηση τους, οι δράστες τραυμάτισαν τους αστυνομικούς, στην προσπάθειά τους να ματαιώσουν τη σύλληψή τους.

Στη συνέχεια, οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Γλυφάδας, όπου προέκυψε ότι νωρίτερα είχαν ενεργήσει ακόμα μία πανομοιότυπη ληστεία σε βάρος ανηλίκου, αφαιρώντας αλυσίδα από το λαιμό του. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

