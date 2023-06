Παράξενα

Κρήτη: 17χρονη μέθυσε σε σπίτι 39χρονου και οι φίλοι της τον “έσπασαν” στο ξύλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η 17χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε οξεία μέθη και ο αδερφός της με τρεις φίλους του βρήκαν τον 39χρονο και τον έδειραν ανηλεώς.

-

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη την Δευτέρα σε περιοχή του Ρεθύμνου. Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα ξεκίνησαν όταν μια 17χρονη κατανάλωσε αλκοόλ ,κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σε σπίτι ενός 39χρονου. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με οξεία μέθη όπου και νοσηλεύεται.

Την ίδια ώρα, ο 23χρονος αδελφός μαθαίνει τι έχει γίνει και μαζί με τρεις φίλους του, ηλικίας 32, 31 και 20 ετών εντοπίζουν τον 39χρονο για να του… ζητήσουν το λόγο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, όταν τον εντοπίζουν τον βάζουν με τη βία στο αμάξι και αρχίζουν να τον χτυπούν με τα χέρια αλλά και με μια… μαγκούρα.

Ο 39χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο αλλά και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Παράλληλα οι αρχές συνέλαβαν και τους τέσσερις άντρες που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό του 39χρονο ενώ πάνω τους βρέθηκε ένας σουγιάς και η… μαγκούρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 39χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι ένας από την παρέα του αδερφού τον απείλησε με όπλο αλλά δεν βρέθηκε τίποτα πάνω του.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυφάδα: Ανήλικοι έκλεψαν 14χρονο και χτύπησαν αστυνομικούς (βίντεο)

Παιδικοί σταθμοί ΔΥΠΑ: Πότε λήγουν οι αιτήσεις

Θεσσαλονίκη: Ξυλοδαρμός μετά από παρενόχληση κοπέλας (εικόνες)