Πολιτική

Ο Σπύρος Πνευματικός παρέδωσε την έδρα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση του Σπύρου Πνευματικού για την παράδοση της έδρας του.

-

Την απόφασή του -που είχε προαναγγελθεί όταν τέθηκε εκτός εκλογικού αγώνα- να παραδώσει την έδρα που κέρδισε στην Εύβοια για τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές της Κυριακής, ανακοίνωσε και επίσημα ο Σπύρος Πνευματικός.

Στην ανάρτησή του στο Facebook ο κ. Πνευματικός -ο οποίος είχε τεθεί εκτός εκλογικού αγώνα για δηλώσεις που είχε κάνει σχετικά με την αντιμετώπιση ασθενών με καρκίνο σε τελικό στάδιο- δηλώνει «υπόχρεος και ευγνώμων για την ψήφο και τη στήριξη των πολιτών της Εύβοιας» καθώς η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές της Κυριακής κατέκτησε τρεις έδρες από δύο στις κάλπες του Μαΐου.

Η ανάρτηση του Σπύρου Πνευματικού

«Είμαι ειλικρινώς υπόχρεος και ευγνώμων για την ψήφο και τη στήριξη των πολιτών της Εύβοιας. Η νίκη της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση και η άνοδος της εμπιστοσύνης των συμπολιτών της σπουδαίας αυτής περιφέρειας στην δεύτερη κάλπη στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη δικαιώνουν τον αγώνα για μια καλύτερη Ελλάδα, στον οποίο συμμετείχα τα προηγούμενα χρόνια. Παρά ταύτα, μετά τον θόρυβο και την ανησυχία που προξένησε σε συναθρώπους μου μια διαστρεβλωμένη ερμηνεία της επιστημονικής και ιατρικής μου υπόστασης με αφορμή μιαν ατυχή αποστροφή δημόσιας συνομιλίας μου, ξεκαθάρισα ότι δεν θα συνεχίσω τη θητεία μου στη Βουλή. Λυπάμαι βαθύτατα για την απογοήτευση που μπορεί να νοιώσουν όσες και όσοι με στήριξαν με την επιλογή τους, αλλά θα ακολουθήσω τις προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε η βουλευτική έδρα να μείνει στη Νέα Δημοκρατία» .

Ειδήσεις σήμερα:

Κρουαζιερόπλοιο: Καταιγίδα προκάλεσε χάος στο κατάστρωμα (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με πτώμα σε παραλία

Φωτιά στο Μεταξουργείο: “Λαμπάδιασε” μαγαζί με εύφλεκτα υλικά (εικόνες)