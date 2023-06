Τοπικά Νέα

Εύβοια: Άγρια ληστεία σε βάρος τουρίστα

Έξι άτομα με κουκούλες στο πρόσωπο μπούκαραν στο σπίτι που διέμενε ο Βρετανός τουρίστας και τον έδεσαν πριν κάνουν τον χώρα «φύλλο και φτερό».

Στιγμές τρόμου έζησε ένας 64χρονος τουρίστας από τη Βρετανία, που έπεσε θύμα ληστείας στην Εύβοια. Σύμφωνα με πληροφορίες, έξι άτομα πήγαν στην μονοκατοικία όπου διέμενε και τέσσερις από αυτούς, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, με κουκούλες, μπούκαραν στο σπίτι από ανασφάλιστο παράθυρο.

Οι δράστες ακινητοποίησαν τον 64χρονο με την απειλή μαχαιριών και δύο ξύλινων αντικειμένων και του έδεσαν τα πόδια με μία ζώνη.

Στη συνέχεια έκαναν φύλλο και φτερό τον χώρο και αφαίρεσαν προσωπικά του έγγραφα καθώς και ένα ρολόι Rolex αξίας 15.000 ευρώ. Στη συνέχεια διέφυγαν πεζοί προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ ο 64χρονος ενημέρωσε την ΕΛ.ΑΣ. που έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών.

