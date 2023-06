Υγεία - Περιβάλλον

“Ζήσε αλλιώς”: κήλες, έλλειψη σιδήρου και φακοί επαφής

Σοφία Αλιμπέρτη, Κωνσταντίνος Δέδες και Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν στον ΑΝΤ1 και την Τρίτη για να μας βοηθήσουν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» έρχεται, καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1, για να αλλάξει τη ζωή μας.

Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Νιώθεις ατονία; Μήπως σου λείπει σίδηρος; Η αιματολόγος Θεοδώρα Κωστελίδου εξηγεί τα είδη της αναιμίας, καθώς και πώς εκδηλώνεται. Στη συνέχεια, ο διατροφολόγος Κωνσταντίνος Ξένος προτείνει τρόφιμα που βοηθούν όσους έχουν έλλειψη σιδήρου.

Εσύ πόσα είδη κήλης γνωρίζεις; Ο χειρουργός & διευθυντής χειρουργικής κλινικής Χαράλαμπος Σπυρόπουλος αναλύει τα πάντα για τις κήλες που εμφανίζονται στο σώμα μας.

Ποια είναι τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε στη χρήση των φακών επαφής; Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Αναστάσιος Κανελλόπουλος μας συμβουλεύει τι πρέπει να αποφεύγουμε.

Ποια είναι τα οφέλη του επαγγελματικού προσανατολισμού σε έναν μαθητή που καλείται να αποφασίσει για το μέλλον του; Ο σύμβουλος σταδιοδρομίας Χρήστος Ταουσάνης δίνει πολύτιμες συμβουλές και ο Κωνσταντίνος Δέδες κάνει το τεστ για να δει αν τελικά του… ταιριάζει το επάγγελμά του ή θα έπρεπε να επιλέξει κάποιο άλλο.

Οι βιοδιεγέρτες κολλαγόνου είναι η νέα γενιά των fillers και η δερματολόγος - αφροδισιολόγος Μαρία Μαυρίδου μάς εξηγεί τη δράση τους.

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» βασίζεται στο επιτυχημένο format του εξωτερικού, «DR. OZ», που είναι από τις μακροβιότερες εκπομπές της τηλεόρασης με ζωντανό κοινό.

