Μπαπέ: Η Λίβερπουλ “στοχεύει” σε μεταγραφή που σπάει ρεκόρ

Η πρόθεση της Λίβερπουλ, η αντιπρόταση της Ρεάλ και η συμφωνία που φαίνεται να έχει κάνει ο πρόεδρος της Παρί.

Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να σπάσει όλα τα μεταγραφικά ρεκόρ για να κάνει δικό της τον Κιλιάν Μπαπέ! Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει αποφασίσει να παραχωρήσει τον Γάλλο σούπερ σταρ, μετά την απόφαση του να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του, που λήγει το καλοκαίρι του 2024, προκειμένου να μην τον χάσει χωρίς να βάλει τίποτα στο ταμείο της.

Η Ρεάλ Μαδρίτης από την πλευρά της θέλει να κάνει δικό της τον 24χρονο σταρ, από το περασμένο καλοκαίρι, αλλά η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να μπει «σφήνα» και να διεκδικήσει τα δικαιώματα του. Ο γνωστός ατζέντης, Μάρκο Κιρντεμίρ, μίλησε στο ραδιόφωνο της «MARCA» και αποκάλυψε πως η Λίβερπουλ είναι διατεθειμένη να προσφέρει περισσότερα από 250 εκατ. ευρώ για να κάνει τη μεγαλύτερη μεταγραφή της ιστορίας της.

Στην Ισπανία πάντως υποστηρίζουν επίσης πως ο πρόεδρος της Παρί, Νάσερ Ελ Κελαϊφί, έχει ήδη συμφωνήσει προφορικά με τον πρόεδρο της «βασίλισσας» Φλορεντίνο Πέρεθ για την πώληση του Μπαπέ αντί 200 εκατ. ευρώ, συν άλλα 50 εκατ. ευρώ υπό μορφή μπόνους.

Το σίγουρο είναι πως αν τελικά παραχωρηθεί το επόμενο διάστημα ο Μπαπέ, θα γίνει η πιο ακριβή μεταγραφή όλων των εποχών ξεπερνώντας τα 222 εκατ. ευρώ που είχε δώσει η Παρί το 2018 για να κάνει δικό της τον Νεϊμάρ Τζούνιορ από την Μπαρτσελόνα (είχε καταβάλλει τότε το buy-out στο συμβόλαιό του).

H Παρί είχε αποκτήσει τον Μπαπέ από τη Μονακό το 2018 αρχικά ως δανεικό κι ακολούθως καταβάλλοντας το 2019 ποσό των 180 εκατ. ευρώ. Σε αυτή την πενταετία ο Γάλλος άσος μετράει 212 γκολ και 98 ασίστ σε 260 επίσημα ματς με τη φανέλα της Παρί.

