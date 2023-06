Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο Άρης, ο Ουρανός και οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

-

«Την περασμένη Παρασκευή σας είχα πει για ένα τριήμερο που θα παγώσει όλον τον κόσμο. Ο Πριγκόζιν είναι Δίδυμος και έχει Άρη – Ουρανό στην 22η μοίρα. Αυτά που έκρυβε μέσα του, τον έκαναν να βιαστεί για να πάει να καταλάβει την Μόσχα», είπε την Τρίτη , η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1

Στις γενικές προβλέψεις της, η αστρολόγος είπε ότι «ακόμη σήμερα έχουμε τον Άρη και τον Ουρανό και πρέπει να προσέχουμε και να προσπαθήσουμε να καταλαγιάσουν οι τόνοι».

Η Λίτσα Πατέρα επεσήμανε ότι «όσοι επηρεάζονται από τον Ουρανό πρέπει να ξέρουν ότι έχουν μια εσωτερική δύναμη που τους προτρέπει να κάνουν αλλαγές, να τα σπάσουν, να μαλώσουν, γενικά όμως ησυχάστε!»

Συμπλήρωσε πως «η Αφροδίτη λέει πολλά, αν και σε δύο ημέρες θα σας λέω “να προσέχετε, μην μαλώσετε…”».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Κρουαζιερόπλοιο: Καταιγίδα προκάλεσε χάος στο κατάστρωμα (βίντεο)

“Το Πρωινό” - Δομνίκη Παπαδοπούλου: πήγα στους Σπαρτιάτες για να βοηθήσω τον “λαουτζίκο” (βίντεο)

Φωτιά στο Μεταξουργείο: “Λαμπάδιασε” μαγαζί με εύφλεκτα υλικά (εικόνες)