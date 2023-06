Πολιτική

Κυβέρνηση: Αντιδράσεις για γυναίκα υφυπουργό - Σάλος από σεξιστικά σχόλια για Υπουργό

Κατά ποιου μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου στρέφεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Αίσθηση και ποικίλες αντιδράσεις προκαλούν χαρακτηρισμοί του Θάνου Τζήμερου για νέα Υπουργό.

Κατά της νέας Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χριστίνας Αλεξοπούλου, στρέφεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας εξηγήσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την τοποθέτηση της στο κυβερνητικό σχήμα, το οποίο ορκίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης.

Στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται «Όταν ο κ. Μητσοτάκης έλεγε ότι θα φτιάξει «κυβέρνηση ενός κόμματος, αλλά όχι ενός χρώματος», δεν φανταζόμασταν ότι στις «αποχρώσεις» θα περιλαμβάνονται και θέσεις της «Νίκης». Η κ. Χριστίνα Αλεξοπούλου, νέα υφυπουργός υποδομών, έχει τοποθετηθεί στο παρελθόν κατά της άμβλωσης και της αυτοδιάθεσης του γυναικείου σώματος μιλώντας για τη θεωρία του «αγέννητου παιδιού». Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει μια σαφή απάντηση για αυτή την επιλογή του. Όπως φαίνεται, στη «Δεξιά του Κυρίου» τα αυτονόητα δικαιώματα των γυναικών δεν έχουν θέση».

Εν τω μεταξύ, σάλο προκάλεσαν τα χυδαία και σεξιστικά σχόλια του Θάνου Τζήμερου, ο οποίος σε ανάρτηση του για τα κόμματα που μπήκαν στην Βουλή, αναφερόμενος στην Σοφία Ζαχαράκη, που ανέλαβε το νεοσύστατο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, έγραψε: «Ευτυχώς που ιδρύθηκε Υπουργείο Οικογένειας, με επικεφαλής άγαμη άτεκνη για να αρχίσουμε να γεννάμε. Η 2η τετραετία επαναλαμβάνεται ως φάρσα».

Το σχόλιο του κ. Τζήμερου πυροδότησε πολλές αντιδράσεις, με αποτέλεσμα να σπεύσει να αποσύρει την τελευταία του φράση για την κ. Ζαχαράκη.

Ωστόσο, σε νέα ανάρτηση του στα social media, ουσιαστικά επέμεινε στην άποψή του, πως μια «άτεκνη» και «άγαμη» γυναίκα δεν είναι το κατάλληλο πρόσωπο για το υπουργείο Οικογένειας: Στην ανάρτηση του στο Facebook, γράφει μεταξύ άλλων:

«Ταλαίπωροι, θλιβεροί γαλαζαίοι! Η υποβάθμιση και η απαξίωση του θεσμού της οικογένειας σε συνδυασμό με την υπογεννητικότητα είναι πολυπαραγοντικό πρόβλημα, με πλήθος αιτίων. Δεν θεραπεύεται με ένα υπουργείο ακόμα.

Και μόνο η ίδρυση Υπουργείου Οικογένειας δείχνει ότι η ΝΔ δεν έχει πάρει χαμπάρι όχι πώς λύνεται αλλά ούτε καν ποιο είναι το πρόβλημα. Σαφές;

Και κάτι ακόμα, θλιβεροί γαλαζαίοι, που σπεύσατε να βγάλετε τη χολή σας, χειρότερα κι από τους συριζαίους για την τελευταία φράση του σχολίου μου, κάνοντας γαργάρα όλες τις προηγούμενες. Ναι, η άποψή μου είναι πως είναι προσόν για κάποιον με θέση ευθύνης να έχει ιδίαν πείραν του θέματος που εποπτεύει. Το τι σημαίνει να έχεις ένα σημαντικό meeting στη δουλειά και να σου τηλεφωνούν από το σχολείο ότι το παιδί σου τραυματίστηκε σοβαρά στο διάλειμμα, δεν το ξέρεις αν δεν το ζήσεις. Το τι σημαίνει να ψάχνεις νοσοκομείο γιατί ανέβασε πυρετό στις 4 το πρωί, το τι σημαίνει να σου λέει γυρνώντας από το σχολείο για αδιάφορους δασκάλους και νταήδες συμμαθητές, για όλους τους κινδύνους που το απειλούν, το τι σημαίνει το κράτος να εμποδίζει τους γονείς και ιδιαίτερα τους πολύτεκνους από το να προσφέρουν μια ποιοτική ζωή στα παιδιά τους και τι σημαίνουν εκατοντάδες άλλα θέματα που σχετίζονται με την ανατροφή ενός παιδιού δεν μπορείς να το ξέρεις αν δεν το ζήσεις. Δεν γίνεται αυτό με "περιγραφές συνεργατών". Ούτε το τι σημαίνει να πρέπει συνεχώς να ισορροπείς ανάμεσα στον ρόλο της μητέρας, της συζύγου και της εργαζόμενης, με αναπόφευκτους συμβιβασμούς και παραχωρήσεις και στους τρεις τομείς. Δεν τα ξέρεις αυτά αν δεν τα ζήσεις. Το να είναι μία γυναίκα άγαμη και άτεκνη δεν είναι μεμπτό. Είναι όμως μειονέκτημα όταν χειρίζεται θέματα οικογένειας. Δεν έκανα το ίδιο σχόλιο όταν ήταν στα υπουργεία Τουρισμού και Παιδείας. Και είναι γκάφα του ΚΜ σε σημειολογικό επίπεδο. Είναι σαν να τοποθετείς Υπουργό Άμυνας κάποιον που δεν έχει υπηρετήσει στον Στρατό. Δεν αμφισβητώ ότι η Ζαχαράκη - που μου είναι συμπαθής ως άνθρωπος - θέλει να ασχοληθεί με τα προβλήματα που προανέφερα. Άλλο όμως να ακούς για την οικογένεια και άλλο να έχεις εσύ και να είσαι υπεύθυνος γι' αυτή.

Βέβαια ο λόγος για τον οποίο δεν θα τα καταφέρει δεν είναι το ότι η ίδια δεν δημιούργησε οικογένεια. Είναι η πολυπαραγοντικότητα του προβλήματος που περιέγραψα πιο πάνω. Αλλά σε κοτζάμ κυβερνητική παράταξη με χιλιάδες στελέχη στο περιώνυμο μητρώο, δεν βρέθηκε κάποιος ή κάποια που να έχει ζήσει στο πετσί της το τι σημαίνει να έχεις οικογένεια με παιδιά την σήμερον ημέραν; Όποιος δεν αντιλαμβάνεται τη δύναμη της σημειολογίας στην πολιτική είναι απλώς χαζός».

