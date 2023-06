Οικονομία

Πέθανε ο Κώστας Αγαπητός

Η οικογένεια Αγαπητού ξεκίνησε τις δραστηριότητές της με την επιβατική ελληνική ακτοπλοΐα από τις αρχές του '60, με την ίδρυση της AGAPITOS LINES.

Πέθανε σε ηλικία 67 ετών μετά από επέμβαση ανοιχτής καρδιάς ο εφοπλιστής Κωστής Αγαπητός.

Ο Γιάννης Αγαπητός και ο γιος του Κωνσταντίνος ιδρύουν την AGAPITOS EXPRESS FERRIES ASSOCIATION (AEFA) με τον Κωνσταντίνο στο τιμόνι, ως Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας.

Το 1998, η AEFA εισήλθε και στην αγορά των τύπου Ro/ Ro με την απόκτηση 4 πλοίων.

Το 1999, η εταιρία εξαγοράζεται από τη Minoan Flying Dolphins (αργότερα, μετονομαζόμενη σε Hellas Flying Dolphins και, σήμερα, γνωστή ως Hellenic Seaways).

Ο Κωνσταντίνος Αγαπητός, όντας ο μοναδικός μέτοχος της AEFA κατά το χρόνο της εξαγοράς, γίνεται και ο μεγαλύτερος μεμονωμένος μέτοχος σε αυτή τη νέα εταιρία.

H οικογένεια Αγαπητού δραστηριοποιείται παραδοσιακά στο χώρο της ακτοπλοΐας από το 1964

Από την ίδρυσή της η εταιρεία και μέχρι τη συγχώνευσή της με τη Minoan Flying Dolphins δραστηριοποιήθηκε κυρίως στις γραμμές των Κυκλάδων αλλά και σε άλλες περιοχές όπως στην Αδριατική, στο Ιόνιο, στην Ικαρία-Σάμο και στα Δωδεκάνησα.

