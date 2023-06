Κοινωνία

Ο Βαρθολομαίος επισκέφθηκε τις φυλακές Κασσαβέτειας (εικόνες)

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν κατά την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, στην κλειστή δομή για ανήλικα παιδιά.

Την Κυριακή 25 Ιουνίου 2023, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, κ.κ. Βαρθολομαίος, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Ειδικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Νέων Κασσαβέτειας, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης επίσκεψής του στην περιοχή του Βόλου, κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος κκ Ιγνατίου.

Εκεί, τον υποδέχτηκαν ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, κ. Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, ο προϊστάμενος διεύθυνσης, οι εποπτεύοντες το Κατάστημα κκ Εισαγγελείς, οι εργαζόμενοι και οι ανήλικοι κρατούμενοι του Σωφρονιστικού Καταστήματος. Ο Γενικός Γραμματέας προσφώνησε με θερμά λόγια τον Παναγιώτατο, σημειώνοντας πως είναι μεγάλη η τιμή της επίσκεψης του κ.κ. Βαρθολομαίου σε μια κλειστή δομή για ανήλικα παιδιά, όπως το Σωφρονιστικό Κατάστημα Νέων Κασσαβέτειας και πως η έμπρακτη παρουσία της Εκκλησίας δίπλα σε αυτά τα παιδιά μόνο φως και ελπίδα μπορεί να τους επιφέρει.

Πιο συγκεκριμένα, τόνισε πως:

Η αγάπη και ο σεβασμός όλων των Ελλήνων προς το Πρόσωπό Σας είναι τεράστιος. Ιδιαίτερα όσοι εργαζόμαστε στον τομέα της σωφρονιστικής πολιτικής εκτιμάμε τις άοκνες προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου και Υμών, καθώς, μέσω της διακονίας και των ενεργειών Σας, προβάλλετε την έννοια και την σημασία της Ορθοδοξίας, ενισχύετε τον απανταχού Ελληνισμό και αναδεικνύετε την οικουμενικότητα του Πατριαρχείου μας.

Η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία έχει υπάρξει σταθερός αρωγός στις προσπάθειες της Πολιτείας στον ιδιαίτερο τομέα της Αντεγκληματικής Πολιτικής, ώστε να προσφέρουμε, όσο το δυνατόν περισσότερα αγαθά και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στους κρατούμενους συνανθρώπους μας, μια ιδιάζουσα κοινωνική ομάδα, που ωστόσο δεν στερείται κανενός θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος, πλην αυτού της ελευθερίας.

Η παρουσία Σας σήμερα αντικατοπτρίζει την πάγια παρουσία της Εκκλησίας δίπλα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα δε σε άτομα νεαρής ηλικίας, τα οποία ακόμα πλάθονται και διαμορφώνονται.

Έχοντας στο νου τον σεβασμό και την αγάπη που τρέφει για το πρόσωπό Σας ο ελληνικός λαός, θα ήθελα να Σας ευχαριστήσω για την παρουσία Σας εδώ και να ευχηθώ υγεία και μακροημέρευση σε Σας, καλή δύναμη στον Οικουμενικό Θρόνο, ενδυνάμωση της πίστης σε πνευματικές αξίες για τον δοκιμαζόμενο σήμερα κόσμο και ευόδωση του πολύτιμου έργου Σας στην κορυφή της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Παναγιώτατε, ως ευ παρέστειτε!

Τέλος, να αναφερθεί ότι ο Γενικός Γραμματέας Αντιεγκληματικής Πολιτικής κ. Παπαθανασίου, προσέφερε στον Οικουμενικό Πατριάρχη ένα αρχιερατικό Εγκόλπιο σε ανάμνηση της επίσκεψης του στο Κατάστημα Κράτησης Νέων Κασσαβετείας.

