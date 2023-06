Life

“Αρένα”: Ο “χάρτης” της νεάς Βουλής και τα “άγνωστα” κόμματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκαλύψεις, συνεντεύξεις και εμηνείες για το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώθηκε απο τις κάλπες της προηγούμενης Κυριακής.

-

Αυτή την Τετάρτη 28 Ιουνίου στις 23:15, η «Αρένα», με τη Μαρία Αναστασοπούλου, βάζει στο κέντρο της πολύπλευρης έρευνάς της τον χάρτη της νέας Βουλής.

Λίγες ώρες μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης, το πλούσιο και διεισδυτικό ρεπορτάζ της «Αρένας» μπαίνει στα αχαρτογράφητα νερά της νέας Βουλής, έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται με την είσοδο νέων και άγνωστων κομμάτων.

Πού οφείλεται η άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων;

Ποια είναι τα συγκοινωνούντα δοχεία τους;

Αποκλειστικό ρεπορτάζ για το κόμμα ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ.

Πώς το κόμμα ΝΙΚΗ κατάφερε να μπει στη Βουλή;

Τι πραγματικά πρεσβεύει, ποιο είναι το προφίλ όσων το στήριξαν;

Αναλυτές και ειδικοί μιλούν στην «Αρένα» για το νέο πολιτικό περιβάλλον.

Και οι τηλεθεατές, όμως, όχι ως απλοί παρατηρητές, αλλά ως βασικά μέλη της εκπομπής, συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση, μέσω live ψηφοφοριών και διαδραστικών μέσων.

«ΑΡΕΝΑ», με τη Μαρία Αναστασοπούλου, την Τετάρτη 28 Ιουνίου, ζωντανά, στις 23:15.

#Arena

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Νεκτάριος Δεληγιάννης

Νεκτάριος Δεληγιάννης Αρχισυνταξία: Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνης Παπαδάκης Δημοσιογραφική Ομάδα: Άρια Καλύβα, Κέλλυ Χεινοπώρου, Λίλιαν Τσουρλή, Λία Κοντοπούλου, Λάζος Μαντικός, Γεωργία Λαγού, Ντέμυ Ντάβαρη, Δώρα Γεωργιάδη, Αντώνης Διαμαντάκης