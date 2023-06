Υγεία - Περιβάλλον

Μετρό Θεσσαλονίκης: Εργάτης έπεσε από σκαλωσιά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρό εργατικό ατύχημα στο εργοτάξιο του μετρό Θεσσαλονίκης. Η κατάσταση της υγείας του τραυματία.

-

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο εργοτάξιο του μετρό Θεσσαλονίκης, στον σταθμό Βενιζέλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 15:00, εργάτης έπεσε από ύψος 2,5 μέτρων στο κενό. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο εργάτης βρισκόταν πάνω σε σκαλωσιά και εργαζόταν σε τοιχίο όταν για άγνωστη αιτία, βρέθηκε στο κενό.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε μηχανή ταχείας επέμβασης του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες ακινητοποίησαν τη σπονδυλική στήλη του τραυματία και τον προετοίμασαν για ασφαλή μεταφορά στο νοσοκομείο.

Σημειώνεται πως επειδή ο τραυματίας βρισκόταν σε αρκετά μεγάλο βάθος, χρειάστηκε να επιστρατευτεί η πλατφόρμα μεταφοράς προσωπικού του εργοταξίου για να ανασυρθεί από το σημείο.

Ο τραυματίας παρελήφθη από το ασθενοφόρο και διεκομίσθη στο νοσοκομείο “Παπανικολάου”. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει ανοιχτό κάταγμα κάτω άκρου ενώ η ζωή του δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΣΑΠ: Αλλαγές σε δρομολόγια - Πτώση ατόμου στις γραμμές του Ηλεκτρικού

Παιδικοί σταθμοί ΔΥΠΑ: Πότε λήγουν οι αιτήσεις

Θεσσαλονίκη: Ξυλοδαρμός μετά από παρενόχληση κοπέλας (εικόνες)