Κοινωνία

ΗΣΑΠ: Αλλαγές σε δρομολόγια - Πτώση ατόμου στις γραμμές του Ηλεκτρικού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία στον Περισσό. Νεκρός ο άνρας που έπεσε στις ράγες. Τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

-

Νεκρός είναι ο άντρας που έπεσε το μεσημέρι στις γραμμές του ΗΣΑΠ στον σταθμό "Περισσό, με αποτέλεσμα την τροποποίηση των δρομολογίων της γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ).

Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες της πτώσης του άντρα παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Η κυκλοφορία των συρμών αυτή την ώρα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Πειραιάς – Άνω Πατήσια και Ειρήνη – Κηφισιά.

Στον σταθμό του Περισσού έσπευσαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Έδειρε τους ηλικιωμένους γονείς της μπροστά στα ανήλικα ανίψια της

Παιδικοί σταθμοί ΔΥΠΑ: Πότε λήγουν οι αιτήσεις

Θεσσαλονίκη: Ξυλοδαρμός μετά από παρενόχληση κοπέλας (εικόνες)