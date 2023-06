Κοινωνία

Κως – Δολοφονία Αναστάζια: Αρνείται όλες τις κατηγορίες ο 32χρονος κατηγορούμενος

Ο 32χρονος από το Μπαγκλαντές αρνήθηκε τις κατηγορίες για αρπαγή, βιασμό και ανθρωποκτονία, αλλά η Ανακρίτρια δεν πείστηκε και διέταξε την προσωρινή κράτησή του.

Αρνήθηκε τις κατηγορίες για αρπαγή, βιασμό και ανθρωποκτονία ο 32χρονος από το Μπαγκλαντές ενώπιον της Ανακρίτριας στην Κω, μετά από την τρίωρη απολογία του. Μετά την απολογία, η Ανακρίτρια διέταξε την προσωρινή κράτησή του.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της δικηγόρου του 32χρονου κ. Αθηνάς Φουντωτού στην ΕΡΤ, ο 32χρονος από το Μπαγκλαντές, δεν παραδέχθηκε καμία από τις κατηγορίες που τον βαρύνουν, παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις της Ανακρίτριας.

Παράλληλα η οικογένεια της άτυχης κοπέλας, διά του δικηγόρου της, ετοιμάζεται να προχωρήσει σε δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας εις βάρος του 32χρονου Μπαγκλαντεσιανού, για το έγκλημα που φέρεται να έχει διαπράξει εις βάρος της Αναστάζια.

Η αστυνομία φαίνεται να έχει “δέσει” με τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της την υπόθεση, αφού έγινε έρευνα στα στίγματα που έδωσαν τα κινητά τηλέφωνα τόσο του 32χρονου όσο και της άτυχης 27χρονης Αναστάζια. Στην συνέχεια αξιοποιήθηκαν τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας δυο παρακείμενων σπιτιών. Μέχρι στιγμής ο 32χρονος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

