Τουρκία σε ΝΑΤΟ: τα “Στενά” να αναφέρονται ως “τουρκικά” στενά

Νέοι εκβιασμοί από την Άγκυρα πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ για να αποδεχθεί την ένταξη της Σουηδίας.

Του Θανάση Κ. Τσίτσα

Δύο εβδομάδες πριν από την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους η Τουρκία αυξάνει τις απαιτήσεις της για την αμυντική στρατηγική της συμμαχίας, ζητώντας οι κρίσιμες πλωτές οδοί που συνδέουν τη Μαύρη Θάλασσα με το Αιγαίο να αναφέρονται ως «Τουρκικά Στενά» παρά τα «Στενά».



Καθώς το τοπιο είναι ακομα θολο για το αν ο Ερντογάν θα υποχωρήσει την τελευταία στιγμή και δωσει το πράσινο φως για την ένταξη της Σουηδίας στη σύνοδο κορυφής που έχει οριστεί για τις 11-12 Ιουλίου στη λετονική πρωτεύουσα, η Τουρκία συμφωνα με ρεπορταζ της ιστοσελιδας Αl monitor βαζει στο τραπεζι νεες απαιτήσεις που απειλούν να εκτροχιασουν τη νέα αμυντική στρατηγική της Συμμαχιας.



Η Τουρκία θέλει στο κείμενο να αναφέρεται σε κρίσιμες πλωτές οδούς που συνδέουν τη Μαύρη Θάλασσα με το Αιγαίο ως «Τουρκικά Στενά» και όχι ως «Στενά» κάτι που εχει προκαλέσει την άμεση αντίδραση της Ελλάδας.

Η Σύμβαση του Μοντρέ του 1936, η οποία ρυθμίζει τη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των Στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων και της Θάλασσας του Μαρμαρά που βρίσκεται ανάμεσά τους, τα αναφέρει απλώς ως «Στενά». Συμφωνα με διπλωματικες πηγες η χρήση του όρου «Τουρκικά Στενά» θα μπορούσε να έχει νομικές επιπτώσεις που θα έδιναν στην Τουρκία μεγαλύτερο έλεγχο στην περιοχη των Στενών από ό,τι απολαμβάνει επί του παρόντος υπό το Μοντρέ και με τρόπους που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τα δυτικά συμφέροντα.

