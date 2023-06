Υγεία - Περιβάλλον

“Master Surgeon in Robotic Surgery” ο Νικόλαος Πλεύρης

Διεθνής διάκριση για τον δρ. Νικόλαο Πλεύρη, Διευθυντή Χειρουργό Γυναικολόγο του Metropolitan General.

Ως “Master Surgeon in Robotic Surgery” (MSRS) για γυναικολογικές ρομποτικές επεμβάσεις, από τον εγκυρότερο διεθνή φορέα χειρουργικών πιστοποιήσεων Surgical Review Corporation (SRC) πιστοποιήθηκε ο δρ Νικόλαος Πλεύρης, Διευθυντής της A’ Γυναικολογικής Κλινικής, Τμήμα Ρομποτικής και Λαπαρoσκοπικής Χειρουργικής του Metropolitan General.

Πρώτη Πιστοποίηση στην Ελλάδα

Ο δρ Πλεύρης είναι ο πρώτος Χειρουργός Γυναικολόγος στην Ελλάδα που λαμβάνει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, έπειτα από μια εκτεταμένη διαδικασία αξιολόγησης, επιθεώρησης και τήρησης αυστηρών πρωτοκόλλων που ορίζει ο Surgical Review Corporation (SRC).

Η απονομή της πιστοποίησης ολοκληρώθηκε έπειτα από πολύμηνη καταγραφή και παρακολούθηση 125 ρομποτικών γυναικολογικών περιστατικών στο νοσοκομείο Metropolitan General, καθώς και έλεγχο για την τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά τη χειρουργική επέμβαση αλλά και του δείκτη επιπλοκών και επαναεισαγωγής.

Η πιστοποίηση είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας εμπειρίας στις ρομποτικές γυναικολογικές επεμβάσεις, τήρησης αυστηρών διαδικασιών και υιοθέτησης υψηλών ποιοτικών κριτηρίων.

Surgical Review Corporation (SRC)

Ο Surgical Review Corporation είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τις Η.Π.Α, που πιστοποιεί τους κορυφαίους χειρουργούς, επαγγελματίες υγείας και νοσοκομεία στον κόσμο που πληρούν τα αναγνωρισμένα πρότυπά του, τα οποία έχουν θεσπιστεί με γνώμονα την ασφάλεια των ασθενών και τη βελτίωση της χειρουργικής φροντίδας. Κάθε πιστοποίηση φέρει τη σφραγίδα του οργανισμού και συμβολίζει την αριστεία.

Ρομποτική χειρουργική στη γυναικολογία

Η ρομποτική χειρουργική στη γυναικολογία είναι ο πιο σύγχρονος τρόπος πραγματοποίησης γυναικολογικών επεμβάσεων. Μπορεί να εφαρμοστεί στη συντριπτική πλειονότητα των γυναικολογικών παθήσεων. Με ασφάλεια μπορούν να πραγματοποιηθούν περιστατικά γυναικολογικών καρκίνων αλλά και σε περιπτώσεις υπογονιμότητας.

Παθήσεις που αντιμετωπίζονται με τη μέθοδο της Ρομποτικής Χειρουργικής:

Όπως αναφέρει ο δρ Πλεύρης «Η ποιότητα δεν είναι μια άυλη ιδέα για εμάς, αλλά μια απολύτως μετρήσιμη έννοια που εκτιμάται με απτά αποτελέσματα, με δείκτες που αξιολογούν και πιστοποιούν τις υπηρεσίες μας από διεθνείς οργανισμούς και ταυτόχρονα αποτελούν οδηγό για διαρκή βελτίωση. Οι ασθενείς μας βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Ως προτεραιότητα θέτουμε: την ασφάλειά τους και την ελαχιστοποίηση των επιπλοκών, την επένδυση σε τεχνολογίες αιχμής , τη χρήση πρωτοποριακών διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων και τ ην υιοθέτηση διεθνών ιατρικών πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών».

H A’ Γυναικολογική Κλινική - Τμήμα Ρομποτικής και Λαπαρoσκοπικής Χειρουργικής που διευθύνει ο δρ Πλεύρης, λειτουργεί στο Metropolitan General, ένα πλήρως οργανωμένο θεραπευτήριο, μέλος του Oμίλου HHG, με όλο το φάσμα των υπηρεσιών υγείας, τεχνολογία αιχμής και εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

