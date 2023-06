Πολιτική

Υπουργείο Παιδείας - Πιερρακάκης: Θα γίνει το πρώτο πλήρως ψηφιακό υπουργείο

Η τελετή παραλαβής-παράδοσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η τελετή παραλαβής -παράδοσης του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ολοκληρώθηκε και ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ανέλαβε τα καθήκοντά του μετά τον Υπηρεσιακό Υπουργό, Χρίστο Κίττα.

Ο νέος Υπουργός, Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «αυτό θα γίνει το πρώτο πλήρως ψηφιακό Υπουργείο, με απλούστευση γραφειοκρατικών διαδικασιών, που δεν θα σας ταλαιπωρεί».

«Πρέπει να αναβαθμίσουμε τα πάντα με ταχύτητα. Όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Από την Προσχολική εκπαίδευση μέχρι το Πανεπιστήμιο. Και ειδικά για τα δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, βασική μας έμφαση είναι σε ένα δημόσιο Πανεπιστήμιο, ασφαλές, λειτουργικό και ελεύθερο, ένα Πανεπιστήμιο το οποίο συνομιλεί με το μέλλον», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται, ότι η νέα ηγεσία του υπουργείου Παιδείας αποτελείται -εκτός του κ. Πιερρακάκη- από τις υφυπουργούς Παιδείας, Ζέττα Μακρή και Δόμνα Μιχαηλίδου και τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Οικονόμου.

Οι υφυπουργοί στις ομιλίες τους ευχαρίστησαν τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτακη, για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό τους και υπογράμμισαν την ήδη καλή συνεργασία μεταξύ των μελών της ηγεσίας του υπουργείου.

Οικονόμου: Ο αθλητισμός είναι δείκτης ποιότητας ζωής και ευημερίας

Στη μεγάλη σημασία του αθλητισμού, καθώς απευθύνεται στο σύνολο σχεδόν του πληθυσμού, και τη σύνδεσή του με τομείς όπως η παιδεία, η μόρφωση, η προαγωγή της υγείας, ο τουρισμός και ο πολιτισμός, στάθηκε ο νέος αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Οικονόμου, κατά την τελετή παράδοσης-παραλαβής που έγινε το μεσημέρι στο Υπουργείο Παιδείας. «Πιστεύω περισσότερο στις πράξεις από τα λόγια… Ο αθλητισμός είναι δείκτης ποιότητας ζωής και ευημερίας… Πιστεύω βαθιά ότι είμαι υποχρεωμένος να ξεπεράσω και να βελτιώσω τον εαυτό μου, ώστε να προσφέρουμε στους αθλητές και τις αθλήτριές μας τις βέλτιστες συνθήκες, ενόψει μάλιστα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024… Η Ελλάδα, ως το λίκνο του αθλητισμού, έδωσε και έχει ακόμη πολλά να δώσει στον τομέα αυτό διεθνώς και χρειάζεται να κάνουμε το παν ώστε να καταστεί σημείο αναφοράς του παγκόσμιου αθλητικού κινήματος», επισήμανε μεταξύ άλλων ο κ. Οικονόμου, ο οποίος υπογράμμισε ότι η απόφαση του Πρωθυπουργού για αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου του αθλητισμού και υπαγωγή του στο Υπουργείο Παιδείας, «είναι δηλωτική στη στόχευσή της».

