“Παγιδευμένοι”: Καταιγιστικό το επεισόδιο της Τρίτης (εικόνες)

Οι "Παγιδευμένοι" έρχονται στον ΑΝΤ1 με ακόμη ένα "δυνατό" επεισόδιο που θα μας καθηλώσει.

Οι «Παγιδευμένοι» συνεχίζονται σήμερα στον ΑΝΤ1 με ένα επεισόδιο που κόβει την ανάσα.

«Υπάρχουν δύο είδη σιωπής: Η σιωπή που προηγείται της ομιλίας και η σιωπή που έπεται»

Κινέζικη παροιμία

Τι θα δούμε την Τρίτη, στις 22:00 στον ΑΝΤ1:

Αυτός που βοηθάει τον δολοφόνο κυκλοφορεί ελεύθερος και είναι έτοιμος να διαπράξει τον επόμενο φόνο. Ο επόμενος στόχος του είναι η Άννα.

Η Υβόννη θα πάρει την απόφαση της ζωής της και θα βάλει μπροστά ένα σχέδιο με τη βοήθεια της Άννας.

Ο Αλέκος δρομολογεί, κρυφά, την απόλυση του Μάρκου. Ο Μάρκος το αντιλαμβάνεται και παίρνει κι αυτός αποφάσεις που θα του αλλάξουν τη ζωή.

Ο Γεράσιμος έχει αναλάβει, με τον δικό του τρόπο, να βοηθήσει στην έρευνα για να αποδειχθεί η αθωότητα του Θοδωρή. Η απαγωγή του Άκη, από τον Γεράσιμο, θα έχει αποτέλεσμα και θα φέρει στην επιφάνεια ένα στοιχείο, που θα τους συγκλονίσει όλους. Ποιο είναι αυτό;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, , Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή, η Ταμίλλα Κουλίεβα

Στον ρόλο της Αγγελικής Ρούσσου, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

#Pagidevmenoi

