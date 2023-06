Υγεία - Περιβάλλον

Τέμπη: Το συγκινητικό σημείωμα για τον Γεράσιμο έξω από την Εντατική

Το συγκινητικό μήνυμα έξω από την εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας για τον Γεράσιμο.

Για περισσότερες από 100 ημέρες έδινε μάχη στην εντατική του νοσοκομείου Λάρισας, ο 20χρονος Γεράσιμος. Ο νεαρός πολυτραυματίας και μοναδικός επιζών από το 1ο βαγόνι της αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε στα Τέμπη.

Τώρα, έχοντας ήδη αρχίσει να έχει μια επαφή με το περιβάλλον, μεταφέρθηκε από τη Θεσσαλονίκη σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στο Ανόβερο της Γερμανίας, για να συνεχίσει τον αγώνα του.

Όπως δημοσιεύει το OnLarissa, έχει αναρτηθεί μια αφίσα στον τοίχο, έξω από τη Μονάδα Εντατικής θεραπείας όπου νοσηλεύτηκε όλο αυτό το διάστημα, στην οποία γράφει τα εξής:

“Με τη βοήθεια της Παναγίας και τη δική σας, φεύγω για να συνεχίσω το ταξίδι της ζωής μου… Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου!!! Γεράσιμος – Ιάσονας”.

Στο μεγάλο αγώνα που έδωσε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας αναφέρθηκε σε δηλώσεις του, ο διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος κ. Γρηγόρης Βλαχάκης.

«Ευχόμαστε τα καλύτερα γιατί αγαπήσαμε και το Γεράσιμο και την οικογένειά του, αλλά και όσους έφθασαν στο νοσοκομείο για να εκφράσουν την αγάπη τους» είπε.

Πηγή: OnLarissa

