Κόσμος

Έκρηξη στο Παρίσι: σορός βρέθηκε στα ερείπια κτηρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν αν ανήκει σε αγνοούμενη από την ισχυρή έκρηξη στο κέντρο της πόλης.

-

Ένα πτώμα εντοπίστηκε σήμερα μέσα στα χαλάσματα του κτηρίου που κατέρρευσε πριν από έξι ημέρες στο Παρίσι, από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη στη συνοικία Βαλ-ντε-Γκρας της γαλλικής πρωτεύουσας. Πρόκειται για τον πρώτο καταγεγραμμένο θάνατο από αυτή την καταστροφή που άφησε τέσσερις σοβαρά τραυματίες, σύμφωνα με μια πηγή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν έχει ακόμα καταστεί εφικτή η ταυτοποίησή του. Ωστόσο πιθανολογείται ότι ίσως ανήκει σε μία γυναίκα 57 ετών, η τύχη της οποίας αγνοείται μετά την κατάρρευση του κτιρίου, καθώς εκεί ήταν και ο τόπος εργασίας της.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση περίπου 270 πυροσβεστών με 70 οχήματα, η πυρκαγιά που ξέσπασε τέθηκε υπό έλεγχο μιάμιση ώρα μετά την εκδήλωσή της. Από την έκρηξη έσπασαν τα τζάμια κτιρίων σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων, με αποτέλεσμα 54 άνθρωποι να τραυματιστούν, οι περισσότεροι ελαφρά.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Δομνίκη Παπαδοπούλου: πήγα στους Σπαρτιάτες για να βοηθήσω τον “λαουτζίκο” (βίντεο)

Κρουαζιερόπλοιο: Καταιγίδα προκάλεσε χάος στο κατάστρωμα (βίντεο)

Φωτιά στο Μεταξουργείο: “Λαμπάδιασε” μαγαζί με εύφλεκτα υλικά (εικόνες)