Υπουργείο Υγείας - Χρυσοχοΐδης: Στόχος η επαναθεμελίωση του ΕΣΥ (εικόνες)

Τι δήλωσε ο νέος Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατά την τελετή παραλαβής-παράδοσης του υπουργείου.

Το όραμα του για το αναμορφωμένο ΕΣΥ παρουσίασε σήμερα κατά την τελετή ανάληψης των καθηκόντων του ο νέος υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Παραλαμβάνοντας από την υπηρεσιακή υπουργό καθηγήτρια Αναστασία Κοτανίδου, τόνισε πως για τον ίδιο είναι «ύψιστη τιμή και μεγάλη ευθύνη η ανάθεση του υπουργείου Υγείας σε εμένα, απο τον πρωθυπουργό Κυριακή Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός σε όλες του τις ομιλίες ανέδειξε το ζήτημα της δημόσιας Υγείας, συνέχισε ο νέος υπουργός Υγείας, τονίζοντας πως η υγεία «είναι το μεγαλύτερο στοίχημα στη δεύτερη θητεία μας».

Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για όλους τους πολίτες , ανεξαρτήτως του εισοδήματος τους, είναι ο στόχος μας σε αυτή τη νέα θητεία συμπλήρωσε και ανέφερε πως οι πολίτες μπαίνουν σε προτεραιότητα, από την πρόσβαση τους, την έγκαιρη διάγνωση και την αντιμετώπιση τους. Στις προτεραιότητες είναι και ανασύνταξη των νοσοκομείων. «Με πείσμα, αφοσίωση σκληρή δουλειά θα υπηρετήσουμε το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου, την υγεία» , ανέφερε επισημαίνοντας πως «σύμμαχοι μου ήταν πάντα οι άνθρωποι, μαζί με τους εργαζόμενους θα επαναθεμελιώσουμε το ΕΣΥ».

Ο νέος υπουργός επισήμανε ωστόσο πως «πολλά και κρίσιμα ζητήματα στο χώρο της Υγείας παραμένουν ανεπίλυτα», μιλώντας για τις αναμονές στα χειρουργεία και τις καθυστερήσεις στο ΕΚΑΒ. Στόχος όπως είπε είναι η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και η συνοχή του συστήματος «που αποτελεί για μας προτεραιότητα».

Δυστυχώς η πανδημία δοκίμασε το ΕΣΥ, αναδείχθηκαν οι δυνατότητες του αλλά φάνηκαν και οι αδυναμίες του, εξήγησε ο Μ .Χρυσοχοΐδης προσθέτοντας πως σήμερα οι δαπάνες για το ΕΣΥ αγγίζουν τα 5.2 δις ευρώ. Όπως είπε έρχεται αναβάθμιση 80 νοσοκομείων και 156 κέντρων Υγείας μέσω του ταμείου ανάκαμψης, 10.000 προσλήψεις κυρίως νοσηλευτικού προσωπικού και επέκταση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων «Η πρόληψη πρέπει να αφορά όλους όπου κι αν βρίσκονται να γίνεται ηλεκτρονικά και χωρίς κανένα κόστος για τους πολίτες», είπε.

Ακόμα μίλησε για αναβάθμιση του ΕΚΑΒ και ασφαλέστερες ταχύτερες διακομιδές με νέα εναέρια μέσα.

Ο νέος υπουργός αναφέρθηκε με κολακευτικά λόγια τόσο στην νεα αναπληρώτρια υπουργό Ειρηνη Αγαπιδακη που απουσίαζε, καθώς εμφάνισε covid, όσο και στον υφυπουργό Μάριο Θεμιατοκλεους, αποκαλύπτοντας πως θα αναλάβει τη νοσοκομειακή περίθαλψη. Επίσης, ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο κομμάτι της ψυχικής Υγείας και στο νέο υφυπουργό Δημήτρη Βαρτζόπουλο.

«Θα προχωρήσουμε όλοι μαζί εργαζόμενοι και ηγεσία γιατί μόνο όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε» κατέληξε.

