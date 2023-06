Παράξενα

Δένδιας: Συνταγματική υποχρέωση η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας

"Η Ελλάδα ιστορικά κρατά κλάδο ελαίας, επιζητά την ειρηνική συνύπαρξη με κάθε λαό, ταυτοχρόνως όμως, διατηρεί ξίφος δικαίου" είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Δένδιας.

«Δεν είναι απλό καθήκον, αλλά συνταγματική υποχρέωση η προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Σε μια κρίσιμη συγκυρία η Ελλάδα έχει υποχρέωση να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών, να εδραιώσει με αυτοπεποίθηση τη θέση της στο διεθνές περιβάλλον ως παράγων ασφάλειας και σταθερότητας. Να έχει λόγο και ρόλο στις εξελίξεις που την αφορούν».

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο νέος υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας κατά την τελετή παράδοσης - παραλαβής στο υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας.

Υπογράμμισε «την πάγια ελληνική θέση ότι η Ελλάδα επιζητά αρμονική σχέση με τις γειτονικές χώρες» και «ιστορικά κρατά κλάδο ελαίας, επιζητά την ειρηνική συνύπαρξη με κάθε λαό, ταυτοχρόνως όμως, διατηρεί ξίφος δικαίου, μην επιτρέποντας σε οιονδήποτε να επιβουλευθεί την εδαφική μας ακεραιότητα, την κυριαρχία μας, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

«Ευελπιστούμε σε μια ειλικρινή σχέση με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής μας και όλου του κόσμου, με ιδιαίτερη σημασία στις χώρες με τις οποίες διατηρούμε συμμαχικές θέσεις» πρόσθεσε.

«Όσο αφορά ειδικά τη γειτονική Τουρκία θα ήταν καλό να αξιοποιηθεί η βελτίωση του μεταξύ μας κλίματος τους τελευταίους μήνες προς όφελος των λαών μας. Στην κατεύθυνση αυτή προσδοκώ ότι θα αποφευχθούν κατά το δυνατόν ενέργειες που θα αλλάξουν αυτό το κλίμα και θα οδηγήσουν σε παλινδρόμηση, σε καταστάσεις του όχι πολύ μακρινού παρελθόντος. Μόνο να ωφεληθούν έχουν οι δύο χώρες από την εμπέδωση θετικού κλίματος στη σχέση μας» επισήμανε.

Δεσμεύτηκε ότι θα επιτελεί τα καθήκοντά του «επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή συναίνεση, τη μέγιστη δυνατή ομοψυχία στα ζητήματα της Εθνικής ‘Αμυνας. Στον κομβικό αυτό τομέα για την εθνική μας ύπαρξη, δεν χωρούν κομματικοί διαγκωνισμοί και δεν επιτρέπονται μικροκομματικές σκοπιμότητες».

Δεν παρέλειψε, δε, να ευχαριστήσει τον προκάτοχό του Αλκιβιάδη Στεφανή και τον προηγούμενο υπουργό Νίκο Παναγιωτόπουλο καθώς και την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων για το έργο τους.

Από την πλευρά του, ο απερχόμενος υπουργός Αλκιβιάδης Στεφανής ευχαρίστησε όσους τον εμπιστεύθηκαν ενώ τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι παρέλαβε το υπουργείο σε εξαιρετικό επίπεδο και την περίοδο αυτή διατηρήθηκε το όραμα της αποστολής του.

«Μεγάλη χαρά να παραδίδουμε σε άνθρωπο που έχει ξαναπεράσει από αυτό το πόστο και επί τέσσερα χρόνια ασχολούταν με τον δεύτερο πυλώνα της εθνικής ασφαλείας, αυτόν του υπουργείου Εξωτερικών» συμπλήρωσε ο Αλκιβιάδης Στεφανής.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος με τη σειρά του αφού ευχαρίστησε τον απερχόμενο υπουργό, καλωσόρισε τον Νίκο Δένδια και ευχήθηκε κάθε επιτυχία στην υψηλή αποστολή του.

