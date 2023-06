Πολιτική

Μηταράκης: Το έργο της Αστυνομίας είναι κοινωνικό και εθνικό (εικόνες)

Τι ανέφερε ο νέος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νότης Μηταράκης στην τελετή παραλαβής - παράδοσης.

Τους στόχους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την νέα τετραετία ανέπτυξε ο υπουργός Νότης Μηταράκης κατά την διάρκεια της τελετής παράδοσης -παραλαβής από τον υπηρεσιακό υπουργό Χαράλαμπο Λαλούση.

Ο κ. Μηταράκης αρχικά χαρακτήρισε ως κοινωνικό και εθνικό το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ τόνισε ότι προτεραιότητες του υπουργείου είναι η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των πολιτών.

Παράλληλα ο νέος υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογράμμισε ιδιαίτερα το πρόβλημα της εφηβικής παραβατικότητας σημειώνοντας ότι είναι ένα ζήτημα που τον απασχολεί ιδιαίτερα το οποίο «πρέπει να δώσουμε, σε συνεργασία με όλα τα συναρμόδια υπουργεία ιδιαίτερη έμφαση και θέλει μια συνολική αντιμετώπιση.

Επιπρόσθετα σημείωσε ότι πρέπει να «αντιμετωπίσουμε φαινόμενα ρατσιστικής βίας και να προστατεύσουμε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.»

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στο ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης, για το οποίο είχε συνεργαστεί στενά με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη το 2020 όταν ήταν υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής.

«Να ενδυναμώσουμε τη συνεργασία μας με τον FRONTEX και να αυξήσουμε τον αριθμό των απελάσεων, τη συμφωνία δηλαδή που υπογράψαμε πρόσφατα, όσων διαμένουν παράνομα στη χώρα μας. Να δώσουμε έμφαση στην προστασία των συνόρων μας και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευση, με την ολοκλήρωση της επέκτασης του Φράκτη του Έβρου, σύμφωνα με την απόφαση του ΚΥΣΕΑ, σε ολόκληρη τη συνοριογραμμή και την ενίσχυσή του με τεχνολογίες αιχμής.» είπε χαρακτηριστικά.

Επιπρόσθετα τόνισε ότι «θα συνεχίσουμε την εφαρμογή μιας αυστηρής αλλά δίκαιης μεταναστευτικης πολιτικής, πάντα με γνώμονα τους Ευρωπαϊκούς κανόνες και το διεθνές δίκαιο. Εξασφαλίζοντας την ορθή λειτουργία του χώρου Σένγκεν, αντιμετωπίζοντας κυκλώματα λαθροδιακινητών. Κυκλώματα που για οικονομικά οφέλη βάζουν κάθε μέρα ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο. Προφανώς αυτό είναι ένα Ευρωπαϊκό ζήτημα που απαιτεί Ευρωπαϊκή λύση.»

«Η ασφάλεια είναι παράγοντας που ενισχύει την ελευθερία και την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Παράλληλα, όμως, ενισχύει και τον στόχο που εχει θλεσει η κυβέρνηση για οικονομική ανάκαμψη, ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία. » σημείωσε ο κ. Μηταράκης προσθέτωντας ότι: «Κανείς δεν μπορεί να επενδύσει σε μια χώρα που δεν είναι ασφαλής. Κανείς δεν μπορεί να ζήσει σε μία χώρα που δεν είναι ασφαλής. Και αυτό, καθιστά το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας είναι έργο κοινωνικό, ιδιαίτερα σημαντικό κοινωνικό, ένα έργο εθνικό.»

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Κώστας Κατσαφάδος, τόνισε ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην καταπολέμηση της εφηβικής παραβατικότητας της ενδοοικογενειακής βίας και της διακίνησης των ναρκωτικών.

«Οφείλουμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, ούτος ώστε η νέα γενιά να μπει στην ελληνική κοινωνία με όσο το δυνατόν καλύτερα εφόδια, για να μπορέσουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτήν και να δημιουργήσουμε μια ακόμα καλύτερη πατρίδα, μια ακόμα καλύτερη Ελλάδα.» σημείωσε ο κ. Κατσαφάδος.

Ο απερχόμενος υπηρεσιακός υπουργός κ. Χαράλαμπος Λαλούσης ευχαρίστησε την ηγεσία και τα στελέχη της Αστυνομίας για τη συνεργασία που είχε μαζί τους και τόνισε ότι η ασφάλεια είναι ένα από τα υψηλότερα αγαθά μιας ευνομούμενης, δημοκρατικής και ελεύθερης κοινωνίας.

«Ως υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέλαβα μια μεγάλη ευθύνη, της οποίας είχα απόλυτη επίγνωση και προσπάθησα να ανταπεξέλθω με ζέση, επαγγελματισμό και αποφασιστικότητα.» τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Λαλούσης.

Τέλος χαιρετισμό στην τελετή απεύθυναν ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Μιχαήλ Καραμαλάκης και ο γενικός γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, που αμφότεροι ευχαρίστησαν τον κ. Λαλούση για την αγαστή συνεργασία τους, ενώ ευχήθηκαν καλή επιτύχια στο έργο της νέας πολιτικής ηγεσίας του Υπουργειου.

