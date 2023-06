Κοινωνία

Κολωνός: Η 12χρονη κατέθεσε ότι ο 54χρονος βίασε και άλλη ανήλικη

Ελεύθεροι οι τρεις από τους τέσσερις κατηγορούμενους για την υπόθεση της 12χρονης, η οποία είχε πέσει θύμα βιασμού και μαστροπείας.

Του Σπύρου Λεβιδιώτη

Ο 63χρονος κατηγορούμενος που συνελήφθη μετά από ένταλμα για γενετήσια πράξη με την ανήλικη αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισής του δύο φορές το μήνα στην αστυνομία και να μην έρθει σε επικοινωνία με την ανήλικη.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος ηλικίας 82 ετών φέρεται να υποστήριξε ότι το κορίτσι τον βοηθούσε με τα ψώνια του στο σούπερ μάρκετ. Και εκείνος αφέθηκε ελεύθερος. Η γυναίκα του κλήθηκε ως μάρτυρας και ανέφερε ότι δεν γνώριζε το παραμικρό.

Από τους άλλους δύο κατηγορούμενους που κατάγονται από το Πακιστάν ο ένας προφυλακίστηκε και ο δεύτερος αφέθηκε ελεύθερος.

Στην τελευταία της κατάθεση στην αστυνομία η ανήλικη φέρεται να είπε ότι ο 54χρονος που προφυλακίστηκε για την υπόθεση μαστροπείας σε βάρος είχε έρθει σε επαφή και με άλλο παιδί στο κατάστημά του στον Κολωνό.

Πρόκειται για ένα κορίτσι ηλικίας περίπου 16 ετών σύμφωνα με τις περιγραφές της.

