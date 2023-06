Παράξενα

Γαλλία: Η στιγμή που 17χρονος πέφτει νεκρός από πυρά αστυνομικού (βίντεο)

Σοκαριστικό βίντεο από τον θάνατο 17χρονου από πυρά αστυνομικού στην Γαλλία.

Ένας 17χρονος οδηγός αυτοκινήτου σκοτώθηκε στη Ναντέρ, στα περίχωρα του Παρισιού, από αστυνομικό που χρησιμοποίησε το όπλο του.

Ένα βίντεο που μεταδόθηκε στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει το όχημα σταματημένο και δύο αστυνομικούς να στέκονται στο ύψος του μπροστινού παραθύρου, ο ένας εκ των οποίων έχει στραμμένο το όπλο του στον οδηγό.

Όταν ο οδηγός πατάει γκάζι και επιχειρεί να διαφύγει, ένας εκ των δύο αστυνομικών πυροβολεί τον 17χρονο στο στήθος.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, το όχημα - το οποίο είχε ενοικιαστεί - εμπλεκόταν σε αρκετές τροχαίες παραβάσεις.

Οι γαλλικές αστυνομικές αρχές κάνουν λόγο για «άρνηση συμμόρφωσης» εκ μέρους του θύματος. Ωστόσο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος ανακοίνωσε ότι θα κινηθούν νομικά κατά των δύο αστυνομικών με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Σύμφωνα με τον δικηγόρο, η άρνηση συμμόρφωσης δεν δικαιολογεί την χρήση όπλου από αστυνομικό.

Μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης του 17χρονου που έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικού ξέσπασαν σοβαρά επεισόδια στη Ναντέρ.

Jeune homme tue a Nanterre: les forces de l'ordre ciblees par des tirs de mortier pic.twitter.com/oS6K38vMyQ — BFM Paris Ile-de-France (@BFMParis) June 27, 2023

