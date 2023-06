Πολιτική

Εκλογές: Συγχαρητήρια Μπλίνκεν σε Μητσοτάκη

Συγχαρητήριο τηλεφώνημα Άντονι Μπλίνκεν στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι συζήτησαν.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών 'Αντονι Μπλίνκεν είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η επικοινωνία έγινε με πρωτοβουλία του κ. Μπλίνκεν ο οποίος τηλεφώνησε στον κ. Μητσοτάκη για να τον συγχαρεί για την εκλογική του νίκη.

Στη διάρκεια της επικοινωνίας ο κ. Μπλίνκεν σημείωσε ότι προσβλέπει στη συνέχιση της συνεργασίας, τόσο διμερώς όσο και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, με τη νέα ελληνική κυβέρνηση.

Ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.τόνισαν την ανάγκη να διατηρηθεί η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

