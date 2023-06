Αθλητικά

Ευρωπαϊκοί Αγώνες - Ξιφασκία: “Χάλκινη” η Γκουντούρα

H Δώρα Γκουντούρα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες, που διεξάγονται στην Κρακοβία.

Στον ημιτελικό του Ατομικού σπάθης γυναικών, απέναντι στη Ρουμάνα Ιλίνκα Πάντις, η Ελληνίδα ηττήθηκε στον τελευταίο και καθοριστικό πόντο με 15-14 και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Πρόκειται για το δεύτερο σερί χάλκινο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο μετά από αυτό στο ευρωπαϊκό του Πλόβντιβ πριν από δέκα μέρες.

Η αθλήτρια του Θανάση Δελενίκα έχει μπροστά της δύο ημέρες ξεκούρασης πριν την έναρξη του ομαδικού της σπάθης γυναικών, στο οποίο μαζί με τις Γεωργιάδου, Μπένου και Παΐζη θα διεκδικήσουν μία πολύ καλή εμφάνιση για να προσθέσουν βαθμούς στη συγκομιδή για την Ολυμπιακή πρόκριση.

