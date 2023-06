Life

“The 2Night Show” – Χρήστος Χατζηβασιλείου: Έχασα 15 κιλά, η καρδιά μου πήγαινε με 120 παλμούς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο επιτυχημένος επιχειρηματίας και καλλιτέχνης μίλησε για την υγεία του που κλονίστηκε λόγω της κρίσης, αλλά και για την καλλιτεχνική του πλευρά.

-

Τον Χρήστο Χατζηβασιλείου υποδέχθηκε στο «The 2Night Show» της Τρίτης ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ο επιχειρηματίας και εμπνευστής των εσωρούχων «Med» μίλησε για την πορεία του στο χώρο της μόδας, αλλά και τη «στροφή» του στη ζωγραφική και γλυπτική. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο πρόβλημα υγείας που του προκάλεσε η οικονομική κρίση του 2012.

«Πριν από λίγα χρόνια, τότε με την κρίση της αγοράς το 2012, περάσαμε πολύ δύσκολα. Και εγώ και όλοι μας. Μπήκα στο νοσοκομείο, δηλαδή με είχε χτυπήσει στον θυρεοειδή, πως να σου το πω. Είχα χάσει πόσα κιλά, 15 κιλά, η καρδιά μου πήγαινε με 120 παλμούς και στον ύπνο μου. Δεν ξέραμε τι να κάνουμε για να το διαχειριστούμε. Όλη η οικογένεια μου αλλά και όλοι οι επιχειρηματίες ανά τον κόσμο θα έλεγα», περιέγραψε για την περιπέτεια της υγείας του και συνέχισε πως:

«Οπότε εκεί εγώ άρχισα να διαβάζω, να το ψάχνω καλύτερα και κάποια πράγματα που τα διάβαζα ήταν σαν να τα ήξερα ήδη. Όπως αυτά που έχουν σχέση με το είναι μας, με το να μην εγκαταλείπουμε τον εαυτό μας, να βρίσκουμε δύναμη ακόμα και από τα μικρά πράγματα και από τους ανθρώπους που αγαπάμε.

Όσο πιο πολύ διάβαζα και εμβάθυνα, αυτό το πράγμα με οδήγησε στο να εκφραστώ δημιουργικά μέσα από την γλυπτική και την ζωγραφική. Ήμουν πολύ τυχερός και είμαι ευγνώμων για αυτό, πραγματικά γιατί εκτονώθηκα. Φαντάσου και πόσοι συνάνθρωποι μας πέρασαν δύσκολα και το θυμάσαι, Γρηγόρη».

Αναφέρθηκε και στην υποψηφιότητά του στο Δήμο Θεσσαλονίκης, εκφράζοντας την επιθυμία του ένα γλυπτό του να κοσμήσει την πόλη. Τέλος, ανακοίνωσε ότι στα σχέδιά του είναι να πραγματοποιήσει μία φιλανθρωπική συναυλία με τον Βασίλη Καρρά.

Ειδήσεις σήμερα:

Υπουργικό Συμβούλιο: Η πρώτη συνεδρίαση

Άστατος καιρός με νεφώσεις, μπόρες και βοριάδες την Τετάρτη

Τζούλιαν Σαντς: Νεκρός ο ηθοποιός – Βρέθηκαν τα οστά του