Παρίσι: “Κάηκαν” τα προάστια για τον θάνατο 17χρονου (εικόνες)

Οργή για τον θάνατο 17χρονου από αστυνομικά πυρά, σε προάστιο του Παρισιού.

Εκτεταμένα επεισόδια ξέσπασαν χθες και συνεχίζονταν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη στη Ναντέρ, δυτικό προάστιο του Παρισιού, μετά τον θάνατο 17χρονου αυτοκινητιστή από σφαίρα αστυνομικού επειδή «αρνήθηκε να συμμορφωθεί». Ο αστυνομικός τέθηκε υπό κράτηση.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε χθες Τρίτη το πρωί. Αρχικά, πηγές προσκείμενες στη γαλλική αστυνομία ανέφεραν πως αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε δυο μοτοσικλετιστές της.

Όμως βίντεο που κυκλοφόρησε κατόπιν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης –το Γαλλικό Πρακτορείο και άλλα μέσα ενημέρωσης επαλήθευσαν πως είναι αυθεντικό– εικονίζει τον έναν από τους δύο αστυνομικούς να σημαδεύει τον οδηγό με πιστόλι, κατόπιν να τον πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής όταν προσπαθεί να επιταχύνει, να φύγει.

Στο βίντεο ακούγεται η φράση «θα φας σφαίρα στο κεφάλι» — δεν είναι ξεκάθαρο ποιος τη λέει.

Το όχημα σταματά την πορεία του μερικές δεκάδες μέτρα μακρύτερα, σ’ έναν στύλο.

Το θύμα, ο Ναέλ Μ., 17 ετών, υπέκυψε στο τραύμα που υπέστη στον θώρακα.

Ο θάνατος του εφήβου και οι περιστάσεις του προκάλεσαν τεράστια συναισθηματική φόρτιση και οργή στη Ναντέρ, όπου ζούσε. Χθες βράδυ ξέσπασαν ταραχές ανάμεσα σε κατοίκους και δυνάμεις επιβολής της τάξης, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Έγιναν δεκαπέντε προσαγωγές, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσε η αστυνομική διεύθυνση της περιοχής ως τη 01:00 [τοπική ώρα· 02:00 ώρα Ελλάδας].

Η αστυνομία έκανε λόγο για «σποραδικά» επεισόδια σε περίχωρα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Μολονότι η αστυνομία διαβεβαίωνε πως η κατάσταση βρισκόταν «υπό έλεγχο» λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, η ένταση συνεχίστηκε, εξαπλώθηκε και σε άλλα προάστια στο βόρειο τμήμα του Παρισιού. Η αστυνομία έκανε λόγο για «σποραδικές» ταραχές στις περιοχές Ανιέρ, Κολόμπ, Σουρέν, Ομπεριβιλιέ, Κλισί-σου-μπουά και Μαντ-λα-Ζολί.

Στη Ναντέρ, εκτοξεύθηκαν πυροτεχνήματα εναντίον αστυνομικών. Εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ωδείο, όπου επενέβη γρήγορα η πυροσβεστική. Στη Μαντ-λα-Ζολί, πήρε φωτιά νηπιαγωγείο.

Πυρπολήθηκαν κάδοι απορριμμάτων και αυτοκίνητα, καταστράφηκαν υπόστεγα αυτοκινήτων. Διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα. Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης έκαναν επανειλημμένα χρήση δακρυγόνων.

Δυο έρευνες σε εξέλιξη

Μετά τον θάνατο του Ναέλ Μ., άρχισε να διενεργείται έρευνα για «άρνηση συμμόρφωσης» και απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος αντιπροσώπου δημόσιας αρχής. Δεύτερη έρευνα, για ανθρωποκτονία από πρόθεση διαπραχθείσα από αντιπρόσωπο δημόσιας αρχής, ανατέθηκε στην υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της αστυνομίας (Inspection generale de la police nationale, IGPN).

Ο αστυνομικός που φέρεται να έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, 38 ετών, παραμένει υπό κράτηση.

Ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια του θύματος, ο Γιασίν Μπουζρού, ανήγγειλε πως θα καταθέσει δύο μηνύσεις «τις προσεχείς ημέρες», μια εναντίον του αστυνομικού που πυροβόλησε, για ανθρωποκτονία από πρόθεση, και του συναδέλφου του για συνέργεια.

Η δεύτερη μήνυση, για υποβολή ψευδούς αναφοράς σε δημόσια αρχή, θα κατατεθεί εναντίον των αστυνομικών διότι ισχυρίστηκαν ότι ο νεαρός αποπειράθηκε να τους δολοφονήσει «προσπαθώντας να τους χτυπήσει με το αυτοκίνητό του, κάτι που διαψεύδεται» απλά αν κανείς δει το βίντεο, πρόσθεσε ο δικηγόρος.

Άλλοι δύο άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο αυτοκίνητο όταν εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα. Ο πρώτος διέφυγε, ο δεύτερος –επίσης ανήλικος– συνελήφθη επιτόπου και τέθηκε υπό κράτηση, κατόπιν αφέθηκε ελεύθερος χθες το απόγευμα.

«Η ποινή του θανάτου δεν υπάρχει πια στη Γαλλία»

Ο δήμαρχος της Ναντέρ, ο Πατρίκ Ζαρί, δήλωσε πως το βίντεο τον «σόκαρε».

Για «εξαιρετικά σοκαριστικές εικόνες» μίλησε στη γαλλική Εθνοσυνέλευση και ο υπουργός Εσωτερικών, ο Ζεράλντ Νταρμανέν.

«Είναι τόσο λυπηρό, ήταν τόσο νέος. Τον είδα να γεννιέται», είπε αναστενάζοντας η Σαμιά, 62 ετών, παλιά του γειτόνισσα, που πήγε να αφήσει ένα μπουκέτο λουλούδια στον τόπο του θανάτου του.

Ο νεαρός ήταν γνωστός στη δικαιοσύνη, είχε κατηγορηθεί ξανά για «άρνηση συμμόρφωσης».

Ο πρόεδρος του συντηρητικού κόμματος Ρεπουμπλικάνοι (Les Republicains, LR), ο Ερίκ Σιοτί, εξέφρασε χθες βράδυ την υποστήριξή του στην αστυνομία. «Υποστήριξη στους αστυνομικούς μας που κινητοποιήθηκαν απόψε στη Ναντέρ για να διατηρήσουν την τάξη. Η νύχτα θα είναι δύσκολη, είσαστε οι υπερασπιστές της συλλογικής ασφάλειάς μας. Τίποτε δεν δικαιολογεί αυτό το χάος», ανέφερε μέσω Twitter.

Σε εντελώς άλλο μήκος κύματος ήταν η τοποθέτηση του αριστερού πολιτικού Ζαν-Λικ Μελανσόν: «Η ποινή του θανάτου δεν υπάρχει πια στη Γαλλία. Ουδείς αστυνομικός έχει δικαίωμα να σκοτώνει, εκτός αν βρίσκεται σε νόμιμη άμυνα», τόνισε μέσω Twitter. Ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας (La France Insoumise, LFI) πρόσθεσε πως η αστυνομία δυσφημεί την κρατική εξουσία και έκρινε πως πρέπει να αναμορφωθεί εκ βάθρων.

