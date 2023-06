Υγεία - Περιβάλλον

Κρήτη: στο νοσοκομείο δύο παιδιά που κατάπιαν αντικείμενα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα δύο παιδιά, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο οπου υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση.

-

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης δύο παιδάκια που κατάπιαν ξένα σώματα.

Το ένα παιδάκι, 2,5 ετών μεταφέρθηκε από το Ρέθυμνο, καθώς κατάπιε μπίλια από σφυρίχτρα. Το δεύτερο, 2 ετών, αρχικά πήγε στο Βενιζέλειο και στην συνέχεια στο ΠΑΓΝΗ, αν και δεν εφημέρευε. Κατάπιε ξύλο από σουβλάκι το οποίο στάθηκε στον υποφάρυγγα.

Και τα δύο παιδιά υπεβλήθησαν σε χειρουργική επέμβαση.

Τα περιστατικά, έκανε γνωστά μέσα από τα social ο διευθυντής της Ωτορινολαρυγγολογικής κλινικής του ΠΑΓΝΗ Μανόλης Προκοπάκης.

Πηγή: creta24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Έκαναν delivery παράνομα botox και υαλουρονικό σε κέντρα αισθητικής (εικόνες)

Παρίσι: “Κάηκαν” τα προάστια για τον θάνατο 17χρονου (εικόνες)

Τζούλιαν Σαντς: Νεκρός ο ηθοποιός – Βρέθηκαν τα οστά του