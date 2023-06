Πολιτική

Καιρίδης για Μεταναστευτικό: Είμαστε η φωνή της λογικής

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τη μεταναστευτική πολιτική που θα ακολουθηθεί.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» έδωσε την πρώτη του συνέντευξη ως Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ο Δημήτρης Καιρίδης, δίνοντας το στίγμα της πολιτικής που θα ακολουθηθεί.

Ο Υπουργός χαρακτήρισε «διαχρονικό» το θέμα της μετανάστευσης και αναφέρθηκε σε σύσκεψη που έγινε σχετικά χθες στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αναφορικά με το ναυάγιο στην Πύλο, είπε πως πρόκειται για «μεγάλο καμπανάκι που έχει συγκλονίσει την ευρωπαϊκή και ελληνική κοινή γνώμη» και μιλώντας για το σύμφωνο που υπεγράφη πρόσφατα στην Ευρώπη, είπε πως πρόκειται για μεγάλο βήμα που «κινείται στη σωστή κατεύθυνση», χωρίς να είναι αρκετό, ενώ υπογράμμισε τις αντιστάσεις που προβάλλονται από άλλες χώρες.

«Από τη μια λένε ‘μακριά από εμάς’, από την άλλη δείχνουν ανθρωπισμό. Έχουν υποκριτική στάση οι χώρες του Βορρά», συμπλήρωσε σχετικά.

Σχετικά με την πολιτική που ακολουθεί η χώρα μας, παρατήρησε ότι, «το ζήτημα των ροών έχει μετατοπιστεί. Η φύλαξη των συνόρων και η ανάπτυξη των δομών, τα ασυνόδευτα, έχουν όλα βελτιωθεί» και τόνισε ότι, «χρειάζεται φύλαξη της Λιβύης. Το πρόβλημα ξεκινά από εκεί που ο μετανάστης μπαίνει στη βάρκα και βάζει σε κίνδυνο τη ζωή του».

Για το μεταναστευτικό στον ευρωπαϊκό διάλογο είπε πως, είναι ένα ζήτημα που μπορεί να προκαλέσει εκρήξεις στο πολιτικό σκηνικό, όπως έγινε με το Brexit και την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γαλλία και τη Γερμανία, διευκρινίζοντας για την Ελλάδα πως, «δική μας δουλειά είναι να μην επιτραπεί στα άκρα να πυρπολούν τη συζήτηση. Οι μεν θέλουν να βάλουν φέρι μποτ και οι άλλοι να πυροβολούν. Είμαστε η φωνή της λογικής».

«Υπάρχουν αντιφάσεις στην ευρωπαϊκή πολιτική που επιτρέπουν στους λαθροδιακινητές να παρεισφρήσουν», είπε ο Υπουργός και τόνισε ότι, δεν είναι μόνο το ζήτημα της μετακίνησης μεταναστευτικών ροών, αλλά «υπάρχει το ζήτημα της ένταξης, της νόμιμης μετανάστευσης. Για να έχεις το παράνομο πρέπει να έχεις και το νόμιμο».

Κληθείς να σχολιάσει για τις ΜΚΟ, ο Δημήτρης Καιρίδης σημείωσε ότι, «έχει μπει μεγάλη τάξη με το μητρώο των ΜΚΟ» και τόνισε πως, «υπάρχουν ΜΚΟ που προσφέρουν και ΜΚΟ που για να έχουν λόγο ύπαρξης, χρειάζεται να έχουν πρόβλημα. Το συμφέρον πολλών ΜΚΟ είναι συχνά στο αρνητικό» και συμπλήρωσε πως, «θέλουμε να βγάλουμε μπροστά τη θετική εικόνα, τις διασώσεις από το Λιμενικό, τις εντάξεις, αλλά συνήθως πουλάει πιο πολύ το αρνητικό».

Όσο για ενδεχόμενο νέας «Πύλου» είπε πως, «η λύση είναι εντός των υδάτων της Λιβύης, να υπάρχει επιτήρηση. Η Ευρώπη έχει τα μέσα. Άπαξ και βγει από εκεί, μετά είναι δύσκολο να το σταματήσεις σε διεθνή ύδατα».

Για τα push backs από το Λιμενικό είπε πως δεν γίνονται αναφέροντας πως, υπάρχει ανεξάρτητος μηχανισμός που έχει ενεργοποιηθεί.

Δίνοντας τέλος διευκρινίσεις για δήλωση που είχε κάνει πριν από καιρό, υποστήριξε πως, «έχει γίνει κακόπιστη αναπαραγωγή μιας δήλωσής μου. Είχα πει ότι, η Ευρώπη αντιμετωπίζει διαφορετικά τους Ουκρανούς, που τους βρίσκει δικούς τους, από άλλους πρόσφυγες που έρχονται από άλλες χώρες. Για παράδειγμα, έδωσε χρήματα στους Ουκρανούς, αυτή η κριτική δήλωση αντιμετωπίστηκε λάθος, κυρίως από κύκλους της Κουμουνδούρου. Εγώ είπα πως πρέπει να σταματήσει αυτός ο διαχωρισμός».

