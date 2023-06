Πολιτική

Κακλαμάνης – Παππάς και Κατρίνης για τη νέα Βουλή (βίντεο)

Η σύνθεση της Βουλής που προέκυψε από τις εκλογές της 25ης Ιουνίου και οι προκλήσεις.

Για τη σύνθεση της Βουλής που προέκυψε από τις εκλογές της 25ης Ιουνίου μίλησαν στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» οι τρεις βουλευτές, Νικήτας Κακλαμάνης, Νίκος Παππάς και Μιχάλης Κατρίνης.

Οι τρεις πολιτικοί εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για τα τρία νέα κόμματα και κυρίως τα δύο που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.

Στον αντίποδα, αναφορά έγινε από τον βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για το κυβερνητικό έργο και το πρώτο νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον Νικήτα Κακλαμάνη, την κατάργηση των τεκμηρίων.

Ο Νίκος Παππάς απάντησε σε ερωτήσεις για την κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Μιχάλης Κατρίνης εξέφρασε την ικανοποίηση της Χαριλάου Τρικούπη για την άνοδο των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις.

Το βίντεο με τη συζήτησή τους:

