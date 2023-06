Κόσμος

ΗΠΑ: πατέρας σκότωσε με τόξο την νεογέννητη κόρη του (εικόνες)

Πατέρας σκότωσε τη μόλις μερικών εβδομάδων κόρη του. Πώς συνέβη το μοιραίο περιστατικό.

Ένα απερίγραπτο περιστατικό συνέβη στις ΗΠΑ, όταν πατέρας σκότωσε με τόξο τη νεογέννητη κόρη του.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια καυγά με τη σύζυγό του τη χτύπησε με βαλλίστρα, με αποτέλεσμα να τραυματίσει θανάσιμα την 3 εβδομάδων κόρη τους.

Η μητέρα κρατούσε την κόρη τους αγκαλιά όταν φέρεται να πυροβόλησε με το τόξο σε ένα σπίτι στο Colesville της Νέας Υόρκης γύρω στις 5:10 π.μ. τοπική ώρα, δήλωσαν οι αρχές.

Το βλήμα χτύπησε το κοριτσάκι στο πάνω μέρος του κορμού και βγήκε κοντά στη μασχάλη πριν χτυπήσει τη μητέρα στο στήθος.

Η γυναίκα διακομίστηκε σε νοσοκομείο χωρίς να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.

Ο δράστης εντοπίστηκε από τις αρχές με χρήση drone, όταν το φορτηγό του είχε κολλήσει στη λάσπη, περίπου ένα μίλι μακριά από το σπίτι.

Ο Proefriedt συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας δευτέρου βαθμού, της απόπειρας ανθρωποκτονίας δευτέρου βαθμού και της ποινικής απείθειας πρώτου βαθμού, δήλωσαν οι αρχές. Είχε ιστορικό ενδοοικογενειακών επεισοδίων με το θύμα και υπήρχε ενεργή εντολή προστασίας, λένε οι αρχές.

«Αυτό είναι ένα από τα πιο σπαραχτικά και παράλογα εγκλήματα που έχουν διαπραχτεί σε αυτήν την κοινότητα τα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο σερίφης.

