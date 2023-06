Life

Sotheby's - Νταΐανα: Σε δημοπρασία πουλόβερ της πριγκίπισσας

Σε δημοπρασία ένα από τα διασημότερα πουλόβερ της πριγκίπισσας Νταΐανα.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα αγαπούσε τα πουλόβερ και διέθετε πολλά από αυτά στη συλλογή της, ένα όμως ήταν αυτό που ξεχώριζε.

Πρόκειται για το εμβληματικό πουλόβερ «black sheep», το οποίο πρόκειται να δημοπρατηθεί από τον οίκο Sotheby's αυτό το φθινόπωρο, φορέθηκε για πρώτη φορά από τη Lady Di σε έναν αγώνα πόλο στον οποίο συμμετείχε ο αρραβωνιαστικός της πρίγκιπας της Ουαλίας Κάρολος, τον Ιούνιο του 1981. Το κόκκινο πουλόβερ είναι κυρίως καλυμμένο με ένα μοτίβο από λευκά πρόβατα, αλλά υπάρχει ένα μοναχικό μαύρο πρόβατο στο μπροστινό μέρος που προκάλεσε εικασίες για ένα πιθανό κρυφό μήνυμα.

Το πλεκτό ήταν ένα από τα πρώτα κομμάτια που σχεδίασαν η Sally Muir και η Joanna Osborne για την Warm & Wonderful. Μετά την πρώτη έξοδο της Lady Di με το πουλόβερ, η μάρκα έγινε παγκοσμίως γνωστή και προσέλκυσε άλλα μεγάλα ονόματα όπως ο Άντι Γουόρχολ και ο Ντέιβιντ Μπόουι.

Λίγες εβδομάδες αφότου η πριγκίπισσα φόρεσε το πλεκτό, οι δημιουργοί του έλαβαν μια επίσημη επιστολή από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ που έλεγε ότι η Νταϊάνα είχε καταστρέψει το «πολύ αγαπημένο της πουλόβερ με τα πρόβατα» και χρειαζόταν είτε να επιδιορθωθεί είτε να γίνει αντικατάσταση. Το δίδυμο έπλεξε ένα νέο για την αείμνηστη πριγκίπισσα και το πρωτότυπο ήταν εξαφανισμένο για δεκαετίες.

Τον περασμένο Μάρτιο, το δίδυμο έψαχνε για ένα παλιό σχέδιο σε μια σοφίτα και ανακάλυψε σε ένα μικρό κουτί το αρχικό πουλόβερ της Νταϊάνα. «Κρυμμένο δίπλα σε ένα βαμβακερό κάλυμμα κρεβατιού ήταν το αυθεντικό κόκκινο πουλόβερ με τα πρόβατα της Νταϊάνα από το 1981», δήλωσαν οι Muri και Osborne. «Τώρα, σχεδόν τέσσερις δεκαετίες αργότερα, αυτό το μοναδικό στο είδος του πουλόβερ είναι έτοιμο να φτάσει στα χέρια ενός τυχερού συλλέκτη».

Η Warm & Wonderful σταμάτησε να παράγει το πουλόβερ το 1994, αλλά αργότερα επανεξέδωσε το σχέδιο το 2020 μέσω μιας συνεργασίας με τον Jack Carlson των Rowing Blazers. Την ίδια χρονιά, ένα αντίγραφο φορέθηκε από την ηθοποιό Έμα Κόριν στην τέταρτη σεζόν της τηλεοπτικής σειράς «Το Στέμμα». Υπάρχει μόνο ένα πρωτότυπο, ωστόσο, και αναμένεται να πωληθεί από 50.000 έως 80.000 δολάρια στην επερχόμενη δημοπρασία.

Η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών θα ανοίξει στις 31 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί στις 14 Σεπτεμβρίου. Το πλεκτό θα εκτίθεται επίσης στον οίκο Sotheby's της Νέας Υόρκης από τις 7 Σεπτεμβρίου.

