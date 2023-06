Πολιτική

Υπουργικό Συμβούλιο: Εισήγηση Μητσοτάκη και οδηγίες στους Υπουργούς (βίντεο)

Αυλαία για τη νέα κυβέρνηση με την πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει στις 11:00 σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στις 17:00 ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Τα μέλη της νέας κυβέρνησης ορκίστηκαν χθες από τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συβούλιο