Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: τα “θαύματα” της επόμενης χρονιάς και οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

-

"Σήμερα λοιπόν επειδή καταλαγιάζει η ένταση που υπάρχει τον τελευταίο καιρό, θα σας μιλήσω για το 2024 και 2025… αλλά, τι θα γίνει τον επόμενο χρόνο. Θα υπάρξουν τέτοιες εκπλήξεις όσον αφορά σε αντιμετώπιση ασθενειών αλλά και το διάστημα, που θα δούμε “θαύματα”, ανέφερε αρχικά η αστρολόγος.

Όσον αφορά στην σημερινή ημέρα, η Λίτσα Πατέρα ανέφερε ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί πολύ πιθανόν με τη βοήθεια προσώπων του περιβάλλοντος.

Βελτίωση και σε θέματα υγείας αλλά και για τα οικονομικά, στα περισσότερα ζώδια ενώ εξελίξεις αναμένονται και στην συναισθηματική ζωή.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

