Αθλητικά

Ολυμπιακός: ο Γκος επίσημα στους ερυθρόλευκους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αμερικανός γκαρντ, ειναι και επίσημα το νέο αποκτημα των ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν.

-

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο Αμερικανός γκαρντ επιστρέφει στην ομάδα του Πειραιά μετά από τέσσερα χρόνια, καθώς αγωνίστηκε με τους «ερυθρόλευκους» την περίοδο 2018/19.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει ως εξής:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος. Ο Αμερικανός γκαρντ, θα φορέσει και πάλι τα ερυθρόλευκα ύστερα από τέσσερα χρόνια, υπογράφοντας συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 16/09/1994

Υπηκοότητα: Αμερικανική

Ύψος: 1.91μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες

Παρτιζάν Βελιγραδίου (2017–2018)

Ολυμπιακός (2018–2019)

Γιούτα Τζαζ (2019-2020)

Σολτ Λέικ Σίτι Σταρς (2019-20)

Λοκομοτίβ Κουμπάν (2021)

Ρεάλ Μαδρίτης (2021-23)

Οι περσινοί αριθμοί του...

Στην ACB ο Αμερικανός γκαρντ είχε σε 30 ματς, μέσο όρο 6,4 πόντους, 2,0 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ. Στην Ευρωλίγκα ο Γκος είχε σε 26 αγώνες, 7,4 πόντους, 1,8 ασίστ και 1,3 ριμπάουντ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διασυλλογικές

Πρωταθλητής Ευρωλίγκας (2023)

Πρωταθλητής Ισπανίας (2022)

Σούπερ Καπ Ισπανίας (2021, 2022)

Κυπελλούχος Σερβίας (2018)



Ατομικές

MVP Πρωταθλήματος Σερβίας (2018)



MVP Κυπέλλου Σερβίας (2018)



Πρώτος σκόρερ Πρωταθλήματος Σερβίας (2018)».