Κέβιν Σπέισι: Ξεκίνησε η δίκη του στο Λονδίνο

Ο ηθοποιός, κατηγορείται για σεξουαλικές επιθέσεις σε τέσσερις άνδρες.

O Κέβιν Σπέισι (Kevin Spacey) έφτασε στο Δικαστήριο του Στέμματος (Crown Court), για να δικαστεί αφού κατηγορείται για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος τεσσάρων ανδρών.

Σύμφωνα με το Deadline η δίκη θα διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες με τον ηθοποιό να αρνείται τις 12 κατηγορίες για σεξουαλική και άσεμνη επίθεση μεταξύ 2001 και 2013 και να δηλώνει αθώος.

Ο ίδιος έφτασε με ταξί στο βρετανικό δικαστήριο φορώντας μπλε σκούρο κοστούμι και ροζ γραβάτα. Χαμογελαστός χαιρέτησε τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο.

Σε μια πρώτη ακρόαση στο «Westminster Magistrates' Court» τον Ιούνιο, ο δικηγόρος του Σπέισι, Πάτρικ Γκιμπς (Patrick Gibbs) δήλωσε ότι ο πελάτης του «αρνείται σθεναρά κάθε εγκληματική ενέργεια σε αυτή την υπόθεση».

Μιλώντας στο ZEITmagazin νωρίτερα αυτό το μήνα, ο ηθοποιός δήλωσε ότι «υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που είναι έτοιμοι να με προσλάβουν τη στιγμή που θα απαλλαγώ από αυτές τις κατηγορίες στο Λονδίνο».

Σημειώνεται ότι ο Σπέισι έχει βραβευτεί με δύο Οσκαρ, το 1996 στην ταινία «The Usual Suspects» και το 2000 για την ερμηνεία του στην ταινία «American Beauty». Ήταν, επίσης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής από το 2004 έως το 2015 στο θέατρο «The Old Vic» του Λονδίνου.

