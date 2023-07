Life

“Είμαι η Τζο” στο ANT1+: Η κωμωδία του καλοκαιριού (εικόνες)

Η νέα κωμωδία "Είμαι η Τζο" έρχεται με 8 απολαυστικά επεισόδια αποκλειστικά στο ANT1+

Η νέα ANT1+ Original κωμωδία «ΕΙΜΑΙ Η ΤΖΟ», με πρωταγωνίστρια την Ιωάννα Ασημακοπούλου, έρχεται την Παρασκευή 7/7 αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ με οκτώ επεισόδια. Η Τζο δεν θα μας αφήσει να περιμένουμε για να τη γνωρίσουμε, αφού για πρώτη φορά όλα τα επεισόδια της Original σειράς θα είναι διαθέσιμα ταυτόχρονα στο ANT1+.

Ποια είναι η «Τζο»;

H Τζο είναι 38 ετών, single, προσπαθεί συνεχώς να χάσει κιλά και να είναι τέλεια σε όλα. Η μαμά της δεν παραλείπει να της υπενθυμίζει συνεχώς ότι πρέπει να παντρευτεί ή, έστω, να κάνει ένα παιδί, η αδερφή της την πρήζει να γίνει πιο δυναμική, και οι φίλοι της ναι µεν τη στηρίζουν, αλλά δεν την καταλαβαίνουν. Στα γκομενικά της επικρατεί χάος και όταν ο μεγάλος της έρωτας της δίνει την χαριστική βολή, αποφασίζει να τους γράψει όλους και να απολαύσει τη ζωή της όπως θέλει εκείνη. Η Τζο έχει βαρεθεί την κριτική και τις ταμπέλες που της κρεμάνε οι γύρω της. Στην πραγματικότητα, αγαπάει τον εαυτό της όπως είναι και παίρνει τη ζωή στα χέρια της με αυτοπεποίθηση, αδιαφορώντας για τα «πρέπει» που επιβάλλει στις γυναίκες η κοινωνία και φωνάζοντας σε όλους «Είμαι η Τζο! Θα σέβεστε!».

Οι συνδρομητές της πλατφόρμας θα έχουν την ευκαιρία να δουν όλα τα επεισόδια μαζί, να γνωρίσουν τη Τζο, τη μαμά της, τους άντρες της και όλα τα ευτράπελα, τις συγκινητικές στιγμές και τα μπλεξίματα που σπρώχνουν τη Τζο όλο και πιο μακριά από το να γίνει η τέλεια σύζυγος και μανούλα. Το καλύτερο, όμως, είναι ότι δεν τη νοιάζει.

Το νέο ΑΝΤ1+ Original έρχεται στις 7 Ιουλίου αποκλειστικά για τους συνδρομητές της streaming πλατφόρμας, που θα μπορούν να απολαύσουν όλα τα επεισόδια της σειράς, μαζί με όλες τις πρωτότυπες ελληνικές παραγωγές και το πλούσιο ξένο περιεχόμενο του ΑΝΤ1+, στο antennaplus.gr.

Δείτε το trailer στο YouTube του ΑΝΤ1+ εδώ:

Βασισμένο σε μια ιδέα της Ιωάννας Ασημακοπούλου

Πρωταγωνιστούν: Ιωάννα Ασημακοπούλου, Άρτεμις Γρύμπλα, Χάρης Τζωρτζάκης, Μιχάλης Συριόπουλος κ.α.

Σενάριο: Παναγιώτης Χριστόπουλος, Άρτεμις Γρύμπλα

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Πιλάβιος

Εκτέλεση Παραγωγής: Antenna Studios

