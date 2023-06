Αθλητικά

Formula 1: Το Grand Prix Αυστρίας: Αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+

Μοναδικό, αποκλειστικό θέαμα από τα δοκιμαστικά, ο αγώνας σε απευθείας μετάδοση και έξτρα υλικό για τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, σε ΑΝΤ1 και ANT1+.

Ο 9ος αγώνας του πρωταθλήματος της Formula 1 διεξάγεται στην πίστα «Red Bull Ring» της Αυστρίας και θα μεταδοθεί ζωντανά την Κυριακή 2 Ιουλίου, στις 16:00 από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, ενώ το Σάββατο στις 17:30 θα μεταδοθεί ζωντανά το Sprint. Όλες οι μεταδόσεις και οι εκπομπές του τριημέρου θα γίνουν από την πίστα της Αυστρίας, όπου θα βρεθούν μαζί ο Τάκης Πουρναράκης και ο Πάνος Σεϊτανίδης.

To Red Bull Ring βρίσκεται στα οροπέδια των Στυριακών Άλπεων σε υψόμετρο 700m σε ένα μοναδικό τοπίο. Πρόκειται για μια ιστορική πίστα, καθώς ο πρώτος αγώνας φιλοξενήθηκε εκεί το 1970. Το 1995 ο διάσημος Γερμανός αρχιτέκτονας Χέρμαν Τίλκε της έδωσε την σημερινή της μορφή, με μήκος 4318m και 10 στροφές εκ των οποίων οι 8 είναι δεξιές. Το πρώτο μέρος της πίστας έχει 3 μεγάλες ευθείες, όπου απαιτείται το μέγιστο της ισχύος. Στη συνέχεια θέλει καλή ισορροπία κρατήματος και δυνατή επιτάχυνση στην έξοδο των στροφών. Το Red Bull Ring είναι η έδρα της αυστριακής Red Bull Racing και προφανώς οι Ταύροι θέλουν όσο τίποτα να κερδίσουν εκεί. Πέρυσι, ο Λεκλέρκ τούς χάλασε τη γιορτή με την τελευταία νίκη του με τη Ferrari μέχρι σήμερα. Από την άλλη, η Red Bull έχει κερδίσει και στους 8 αγώνες που έχουν γίνει έως σήμερα. Στους 6 αγώνες έχει κερδίσει ο Μαξ Φερστάπεν, που προηγείται στη βαθμολογία με διαφορά 69 βαθμών από τον δεύτερο Σέρτζιο Πέρεζ. Στον τελευταίο αγώνα, στην πίστα Ζυλ Βιλνέβ, οι Aston Martin, Mercedes και Ferrari έδειξαν σαφή δείγματα βελτίωσης του ρυθμού τους, και μένει να δούμε αν αυτό θα προβληματίσει τη Red Bull εντός έδρας.

H διαμόρφωση του προγράμματος στον αγώνα της Κυριακής είναι διαφορετική, καθώς θα υπάρχει και αγώνας Sprint. Οι κατατακτήριες δοκιμές για τον κανονικό αγώνα θα διεξαχθούν την Παρασκευή και το πρωί του Σαββάτου θα γίνουν οι κατατακτήριες δοκιμές για τον αγώνα Sprint (Sprint Shootout), που θα διεξαχθεί το ίδιο απόγευμα. Όλες οι κατατακτήριες δοκιμές θα μεταδοθούν ζωντανά και αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+.

Ο ΑΝΤ1 θα καλύψει το αυστριακό Grand Prix με 6μελή αποστολή. Οι δημοσιογράφοι Μαρία Ανδρεάδη, Τάκης Πουρναράκης, Πάνος Σεϊτανίδης, ο σχολιαστής Τζώρτζης Μαρκογιάννης και οι τεχνικοί Μάριος Τζομπανίδης και Παύλος Θεοφιλόπουλος θα βρίσκονται στην Αυστρία και θα είναι η πρώτη φορά εδώ και 7 χρόνια που θα γίνει απευθείας μετάδοση από την πίστα για την ελληνική τηλεόραση.

Επίσης, θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της τηλεοπτικής κάλυψης της Formula 1 στην Ελλάδα, που θα γίνει εκπομπή από τα paddock και το grid. Η εκπομπή «Formula 1 Show», που ξεκινά, μία ώρα πριν τον αγώνα, την Κυριακή 2 Ιουλίου στις 15:00, θα μεταδοθεί σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ απευθείας από την πίστα με παρουσιαστές τους Μαρία Ανδρεάδη, Τζώρτζη Μαρκογιάννη, Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη, εκλεκτούς καλεσμένους, όπως ο επικεφαλής της FIA στη Formula 1, Νικόλας Τομπάζης και αποκλειστικά θέματα από το Red Bull Ring. Στο στούντιο θα βρίσκονται οι Μαρία Θωμά και Κώστας Λεώνης. Τέλος, στην Αυστρία επανέρχονται και οι αγώνες Formula 2 και Formula 3, στις μεταδόσεις των οποίων θα βρίσκονται οι Κώστας Λεώνης και Γιώργος Ανανίδας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ 9ου GRAND PRIX ΣΕ ΑΝΤ1 ΚΑΙ ΑΝΤ1+

Την Κυριακή 2 Ιουλίου, στις 16:00, το 9ο Grand Prix της Formula 1 έρχεται αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Λάβετε θέσεις!

Την εξέλιξη του Grand Prix, μπορείτε να παρακολουθείτε λεπτό προς λεπτό και στο antenna.gr/f1 με πολλά αποκλειστικά βίντεο με τις πιο σημαντικές στιγμές σε real time και ζωντανό σχολιασμό από το gazzetta.gr, ειδήσεις για τα GP, καθώς και άρθρα με την υπογραφή των Τάκη Πουρναράκη και Πάνου Σεϊτανίδη.

Όσοι δεν καταφέρνουν να παρακολουθήσουν live τις συγκλονιστικές αναμετρήσεις των οδηγών Formula 1, Formula 2 και Formula 3, μπορούν να κάνουν εγγραφή στο antennaplus.gr για να δουν on demand όλο το περιεχόμενο, καθώς και συναρπαστικά Grand Prix από την χρυσή ιστορία της F1. Οι συνδρομητές τoυ ANT1+ μπορούν να απολαύσουν τους αγώνες από τον υπολογιστή, το smartphone/tablet και τη Smart TV τους, με ταυτόχρονη θέαση σε δύο συσκευές, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

