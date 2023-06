Υγεία - Περιβάλλον

Δίκη Πισπιρίγκου - Ειδικευόμενη γιατρός: ήταν ήρεμη τις τελευταίες στιγμές της Τζωρτζίνας

Τι κατέθεσε στο δικαστήριο η ειδικευόμενη γιατρός για την υπόθεση θανάτου της μικρής Τζωρτζίνας.

«Άνοιξε την πόρτα του θαλάμου, βγήκε και μας είπε ήρεμα, "ελάτε, κάτι κάνει το παιδί". Ήταν πολύ ψύχραιμη, δεν είχε αγωνία, δεν φώναζε...». Με αυτά τα λόγια περιέγραψε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο τη Ρούλα Πισπιρίγκου, στις τελευταίες στιγμές της Τζωρτζίνας, η ειδικευόμενη παιδίατρος στο Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτης και Αγλαϊα Κυριακού», Δέσποινα Ταταριώτη.

Η μάρτυρας κατέθεσε για τα τέσσερα επεισόδια ταχυκαρδίας και χαμηλού κορεσμού που εμφάνισε η Τζωρτζίνα την παραμονή του θανάτου της, καθώς και τις απεγνωσμένες προσπάθειες των γιατρών να επαναφέρουν το παιδί όταν στις 29 Ιανουαρίου 2022 υπέστη τη μοιραία ανακοπή. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, η στάση της μητέρας σε όλες εκείνες τις αγωνιώδεις στιγμές ήταν ήρεμη και ψύχραιμη.

Χαρακτηριστική ήταν η περιγραφή της γιατρού για τη στιγμή που χάθηκε η μάχη για ανάνηψη του παιδιού: «Στη συνέχεια, συλλυπήθηκα τη μητέρα και με ευχαρίστησε σε μία κάπως τυπική διαδικασία», είπε η κ. Ταταριώτη.

Όπως ανέφερε η γιατρός, το διήμερο πριν καταλήξει η Τζωρτζίνα, την εξέτασε πολλές φορές ενώ πήρε το ιστορικό από τους γονείς της, Μάνο Δασκαλάκη και Ρούλα Πισπιρίγκου. «Έμαθα πως είχε ιστορικό με ανακοπή, είχε υποστεί εφκεφαλοπάθεια και πως ήρθε για περαιτέρω έλεγχο σε εμάς από το νοσοκομείο της Πάτρας. Είχε παρουσιάσει επεισόδια αποκορεσμού και βραδυκαρδίας. Μας είπαν πως ήταν σε σταθερή κατάσταση με καλές εξετάσεις. Μας είπαν πως η οικογένεια είχε χάσει δύο παιδιά, το ένα από ηπατική ανεπάρκεια και το άλλο στο σπίτι με αιφνίδιο τρόπο. Πήρα αναλυτικά το ιστορικό. Μου είπαν για τους αιφνίδιους θανάτους των δύο άλλων παιδιών. Το ένα με ηπατική ανεπάρκεια, που μου φάνηκε περίεργο, και το άλλο που έφυγε στο σπίτι, χωρίς να υπάρχει ιστορικό αιφνίδιων θανάτων στην οικογένεια. Εξέτασα τη Τζωρτζίνα, ήταν σε σταθερή κατάσταση. Ήταν βέβαια ένα παιδί με εγκεφαλοπάθεια, με καλά ζωτικά σημεία και καλές εξετάσεις. Το εξέτασε και η διευθύντρια, κυρία Μαυρίκου. Στη συνέχεια το συνόδευσα στο Καρδιολογικό Τμήμα. Δεν διαπιστώθηκε καρδιολογικό πρόβλημα. Συζητήσαμε για αλλαγή φαρμακευτικής αγωγής. Αρχικά αντέδρασε η μητέρα διότι μου είπε πως το παρακολουθεί ο κ. Ηλιάδης και ρυθμίζει την αγωγή. Έτσι έγινε επικοινωνία με τον κ. Ηλιάδη και αλλάξαμε το φάρμακο», σημείωσε η κ. Ταταριώτη για την 27η Ιανουαρίου 2022, ημέρα εισαγωγής της Τζωρτζίνας στο «Αγλαϊα Κυριακού».

Την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με τη μάρτυρα, η μητέρα ενημέρωσε τους γιατρούς για το πρώτο επεισόδιο που παρουσίασε η Τζωρτζίνα. Η γιατρός διαπίστωσε πως το κοριτσάκι είχε ταχυκαρδία, ταχύπνοια και πτώση κορεσμού και ήταν με το κεφάλι σε στροφή προς αριστερά και προσήλωση βλέμματος. Το επεισόδιο αντιμετωπίστηκε και έβαλαν οξυγόνο, οπότε το παιδί, που όπως είπε η μάρτυρας «είχε και μία είδους γκρίνια και ανησυχία», επανήλθε.

Λίγες ώρες μετά και ενώ η Τζωρτζίνα ήταν σταθερή «βγαίνει ξανά η μητέρα και μας λέει ότι "κάτι κάνει το παιδί". Βλέπουμε παρόμοιο επεισόδιο, ταχυκαρδία, ταχύπνοια και πτώση κορεσμού. Περίπου στα τρία λεπτά λύθηκε το επεισόδιο. Μας είπε η μητέρα μία φράση που μου έκανε εντύπωση και μου έμεινε, πως το μεγάλο επεισόδιο με τη βραδυκαρδία «δεν το έχει κάνει ακόμα, θα το δείτε».

Μετά το μεσημέρι, όπως είπε η γιατρός, «βγήκε και πάλι η μητέρα και μας είπε "κάτι κάνει το παιδί". Το παιδί ήταν στην ίδια την κατάσταση. Έκανε ένα πυρετικό κύμα αργότερα μέσα στην ημέρα, 38 και κάτι. Κάναμε μία αλλαγή στην αγωγή, σκεπτόμενοι πως μπορεί να είναι επεισόδιο σπασμών».

Σύμφωνα με τη μάρτυρα, την επόμενη ημέρα, στην πρωινή παράδοση, ενημερώθηκε πως η μητέρα, γύρω στα μεσάνυχτα, είχε ειδοποιήσει τους γιατρούς πως η Τζωρτζίνα έκανε ένα παρόμοιο επεισόδιο. Κατά την εξέταση που έγινε η Τζωρτζίνα ήταν σταθερή, ενώ -όπως τόνισε- μπήκε και είδε τη Τζωρτζίνα και άλλες φορές. «Τελευταία φορά που μπήκα ήταν μία και μισή. Ήταν όλα σταθερά και όλα εντάξει. Στη συνέχεια ολοκληρώσαμε και την επίσκεψη και στους θαλάμους άλλων παιδιών... ».

Για την αρχή του τέλους της Τζωρτζίνας, η μάρτυρας είπε:

«Στις 2:30 μετά το μεσημέρι, ενώ μιλούσα με την επιμελήτριά μου στο τηλέφωνο για το εξιτήριο άλλου παιδιού, άκουσα τη νοσηλεύτρια να φωνάζει. Ανέβηκα αμέσως στον 4ο, μπήκα μέσα στον θάλαμο της Τζωρτζίνας και είδα την επιμελήτριά μου και άλλους γιατρούς να κάνουν ΚΑΡΠΑ στο παιδί. Μπήκα και εγώ και βοήθησα. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια για πάνω από μία ώρα. Στις 15:50 σταματήσαμε. Αυτή η ώρα έχει καταγραφεί ως ώρα θανάτου. Στη συνέχεια, συλλυπήθηκα την μητέρα και με ευχαρίστησε σε μία κάπως τυπική διαδικασία».

Πρόεδρος: Θυμάστε εάν σας είπε ή εάν ρωτήσατε την κατηγορουμένη για την αιτία εισαγωγής της Τζωρτζίνας στο Καραμανδάνειο;

Μάρτυρας: Μου περιέγραψε πως έκανε ένα επεισόδιο σαν να τρέμει, σαν να ήταν σε πανικό.

Πρόεδρος: Πώς σας ενημέρωσε ότι το παιδί «κάνει κάτι»; Φώναξε βοήθεια;

Μάρτυρας: Όχι. Ποτέ δεν φώναξε βοήθεια.

Πρόεδρος: Ο τρόπος που σας ενημέρωσε... Ήταν κάτι οξύ; Έντονο;

Μάρτυρας: Άνοιξε την πόρτα του θαλάμου, βγήκε και μας είπε ήρεμα «ελάτε, κάτι κάνει το παιδί».

Πρόεδρος: Μήπως διαπιστώσατε εσείς κάποια ανησυχία της κατηγορουμένης;

Μάρτυρας: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι διαπίστωσα κάτι τέτοιο.

Πρόεδρος: Την ώρα της ανακοπής, θυμάστε την κατηγορούμενη;

Μάρτυρας: Θυμάμαι να της λένε να περάσει έξω και πέρασε.

Πρόεδρος: Θυμάστε εκεί την εικόνα της;

Μάρτυρας: Πολύ ψύχραιμη, δεν είχε αγωνία, δεν φώναζε.

Πρόεδρος: Μήπως σας είπε κάτι; Για παράδειγμα «κάντε ότι μπορείτε για το παιδί μου».

Μάρτυρας: Δεν άκουσα κάτι.

Κατά την εξέτασή της από την υπεράσπιση, η μάρτυρας είπε πως επειδή ήταν ξαφνικός, μη αναμενόμενος από την κλινική εικόνα του παιδιού, ο θάνατος οι γιατροί αποφάσισαν να κρατήσουν τα δείγματα αίματος της Τζωρτζίνας μήπως τα ζητήσει κάποιος: «Μετά από αυτό το συμβάν και επειδή ήταν ένας αιφνίδιος θάνατος που δεν περιμέναμε να συμβεί επειδή το είχαμε εξετάσει πολλές φορές εκείνη την ημέρα το παιδί και η κατάσταση του ήταν σταθερή, αποφασίσαμε να γίνει ιατροδικαστική και τοξικολογική όπως είθισται σε αυτές περιπτώσεις και να πάρουμε τα αίματα και να τα κρατήσουμε μήπως τα ζητήσει κάποιος».

