Life

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: “εργένικη” έξοδος χωρίς την Κέιτ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, βρέθηκε σε κλαμπ του Λονδίνου, χωρίς την Κέιτ Μίντλεντον στο πλευρό του.

-

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον την περασμένη Παρασκευή πραγματοποίησαν την πρώτη τους εμφάνιση, για φέτος, στις βασιλικές ιπποδρομίες του 'Ασκοτ περνώντας αρκετές ώρες παρακολουθώντας τους φημισμένους ιππικούς αγώνες.

Το βράδυ ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου εθεάθη να διασκεδάζει σε γνωστό κλαμπ στο Κάμντεν του Λονδίνου. Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας δείχνει τον πρίγκιπα της Ουαλίας, ντυμένο με ένα γαλάζιο πουκάμισο, να κρατάει μια μπύρα και να συνομιλεί με δύο φίλους του ενώ βρίσκεται στον εξώστη του πρώην θεάτρου της βρετανικής πρωτεύουσας.

Χωρίς την Κέιτ στο πλευρό του φαινόταν χαλαρός καθώς συνομιλούσε με τον νονό του πρίγκιπα Λούις και ιδιοκτήτη νυχτερινών κλαμπ Γκάι Πέλι (Guy Pelly) και τον στενό του φίλο Τζέιμς Μιντ (James Meade).

Μάλιστα επέδειξε τις καλύτερες χορευτικές του φιγούρες καθώς στεκόταν στο ιδιωτικό χώρο του κλαμπ. Σύμφωνα με την Daily Mail η έξοδος ίσως να έγινε με αφορμή τα γενέθλια που είχε στις 21 Ιουνίου καθώς έκλεισε τα 41 του χρόνια.

Ειδήσεις σήμερα:

Έκαναν delivery παράνομα botox και υαλουρονικό σε κέντρα αισθητικής (εικόνες)

ΗΠΑ: πατέρας σκότωσε με τόξο την νεογέννητη κόρη του (εικόνες)

ΔΥΠΑ – “Πάω μπροστά”: Πότε λήγει η προθεσμία αιτήσεων για το πρόγραμμα με επίδομα 400 ευρώ