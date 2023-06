Οικονομία

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ: Νέο τμήμα υπηρεσιών events management

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ προχωρά στη δημιουργία ενός νέου εμπορικού τμήματος με στόχο την περαιτέρω επιχειρηματική του επέκταση σε καινούριες εμπορικές δραστηριότητες.

Αξιοποιώντας τη μακρόχρονη εμπειρία, την τεχνογνωσία και με βασικό γνώμονα τις ανάγκες της αγοράς, ο Όμιλος ΑΝΤENNA εξελίσσεται διαρκώς, προσφέροντας 360° υπηρεσίες που αφορούν την ανάληψη, δημιουργία, υλοποίηση και επικοινωνία εκδηλώσεων (μουσικών, ψυχαγωγικών, συνεδρίων, κ.α.) καθώς και την εμπορική διαχείριση προσώπων.

Επικεφαλής του νέου τμήματος είναι ο Αντώνης Μεταξάς, ως Commercial & Events Director, ο οποίος διατηρεί και τον τρέχοντα ρόλο του στην Εμπορική Διεύθυνση του Ομίλου. Τη δημιουργία πρωτογενούς περιεχομένου και την ανάπτυξη δημιουργικών προτάσεων για τους πελάτες αναλαμβάνει η εταιρεία FOLLOW ME NOW (FMN).

Η νέα αυτή εμπορική δραστηριότητα εγκαινιάστηκε με τεράστια επιτυχία στο 1ο exclusive live event «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ», που διοργανώθηκε από το νέο τμήμα 360o υπηρεσιών events management του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ και τον ΡΥΘΜΟ 94.9, την Τρίτη 25 Απριλίου, στα Village Cinemas του The Mall Athens. Με οικοδέσποινα την Γιώτα Τσιμπρικίδου, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη υποδέχτηκε τη Νατάσα Θεοδωρίδου και οι δύο αγαπημένες ερμηνεύτριες τραγούδησαν ζωντανά μεγάλες προσωπικές επιτυχίες και ταξίδεψαν το κοινό με τη φωνή, τις επιτυχίες και τη δυναμική τους παρουσία στη σκηνή. Συνεχίζοντας τη νέα σειρά από exclusive live events, τη Δευτέρα 12 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε το 2ο exclusive live event «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ» με τον Στέλιο Ρόκκο και guest την Ευρυδίκη. Οι δύο επιτυχημένοι τραγουδιστές ένωσαν τις φωνές τους σε μια ανατρεπτική «νύχτα», ξεσηκώνοντας τους ακροατές και καλεσμένους του ΡΥΘΜΟΥ 94.9, που γέμισαν για άλλη μια φορά την αίθουσα "Vmax Sphera"των Village Cinemas του The Mall Athens.

To Colourday Festival 2023 - Powered by ANT1, ήταν το επόμενο μεγάλο event που διοργανώθηκε από τη Skull Productions με την υποστήριξη του νέου τμήματος 360o υπηρεσιών events management του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, σηματοδοτώντας την έναρξη του καλοκαιριού με τον καλύτερο τρόπο! Την Κυριακή 18 Ιουνίου χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν στο ΟΑΚΑ για τη μεγαλύτερη γιορτή χρώματος σε ένα εντυπωσιακό show με πολλές εκπλήξεις. Πάνω από 30 καλλιτέχνες ανέβηκαν στη σκηνή χαρίζοντας στο κοινό ανεπανάληπτες μουσικές, πολύχρωμες αναμνήσεις. Ανάμεσά τους η Δέσποινα Βανδή, η οποία πρόσφερε στους θεατές ένα δυνατό μουσικοχορευτικό θέαμα, η Αναστασία, οι Kings, ο Stan Αντιπαριώτης, ο Hawk, o Ivan Greko, o Immune και πολλοί ακόμη artists και djs. Στην παρουσίαση ήταν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, η Βενετία Καμάρα, ο Άγγελος Πάτσης- aka Plaka Exei- στα backstage η Νεφέλη Μεγκ και στον συντονισμό των ρίψεων χρωμάτων ο Ηλίας Γκότσης, η Γεωργία Καλτσή, η Δήμητρα Κατσαφάδου, η headliner του φεστιβάλ, Δέσποινα Βανδή, αλλά και ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης.

Η επιτυχημένη νέα εμπορική δραστηριότητα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ συνεχίστηκε με τη διοργάνωση του 2ήμερου συνεδρίου «Athens Energy Summit» σε συνεργασία με την εταιρεία επικοινωνίας Τσομώκος, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Ιουνίου στο Ζάππειο Μέγαρο. Σε αυτή την υψηλού επιπέδου συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 60 ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και πάνω από 400 σύνεδροι, συζητήθηκαν καίρια θέματα που αφορούν στον τομέα της ενέργειας, που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια κρίσιμη σημασία για τις γεωπολιτικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προοπτικές της Ελλάδας αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και των Δυτικών Βαλκανίων. Κορυφαίοι εκπρόσωποι του βιομηχανικού, επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού κόσμου τοποθετήθηκαν πάνω στις μεγαλύτερες προκλήσεις γύρω από την ενέργεια, ενώ το παρών έδωσε ο πρώην Υπουργός Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, ο πρέσβης του Ισραήλ, κ. Noam Katz, ο Διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, κ. Νίκος Μαντζούφας και υψηλόβαθμα στελέχη των μεγαλύτερων ενεργειακών και τραπεζικών ομίλων. Τις πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις συντόνισαν οι δημοσιογράφοι και παρουσιαστές του ΑΝΤ1.

