Life

ΑΝΤ1 - Κανάκης ανανέωσαν την συνεργασία τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον παρουσιαστή και την συνέχιση της συνεργασίας του με τον σταθμό.

-

Δεν είναι «ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ»... είναι γεγονός!

Με ιδιαίτερη χαρά, ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει την ανανέωση της άκρως επιτυχημένης συνεργασίας του με τον Αντώνη Κανάκη και την Tony Productions, για τα επόμενα τρία χρόνια.

Μέσα από τα διαχρονικά, «ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ» και «ΒΙΝΥΛΙΟ», που αποτελούν σημείο αναφοράς στην τηλεόραση, αλλά και μέσα από νέα δημιουργικά project, ο Αντώνης Κανάκης και η ομάδα του θα συνεχίσουν να δίνουν τροφή για σκέψη και να ντύνουν, με μουσική, τις αναμνήσεις που έρχονται από άλλες εποχές.

Με καυστική σάτιρα για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά και με ανοιχτούς διαύλους με τους τηλεθεατές, ο Αντώνης Κανάκης θα αφήσει και πάλι, για 25η χρονιά μέσα από τον ΑΝΤ1, το δημιουργικό του αποτύπωμα στην ιστορία της μικρής οθόνης.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος - Δάγκωμα οχιάς: Στη ΜΕΘ η 4χρονη

ΗΠΑ: πατέρας σκότωσε με τόξο την νεογέννητη κόρη του (εικόνες)

Κέβιν Σπέισι: Ξεκίνησε η δίκη του στο Λονδίνο