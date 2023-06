Αθλητικά

Οπαδική βία – Θεσσαλονίκη: ταυτοποιήθηκαν 3 από τους δράστες της επίθεσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δράστες όχι μόνο επιτέθηκαν στα θύματα τους για την ομάδα που υποστηρίζουν, αλλά παράλληλα τους αφαίρεσαν το κινητό κι άλλα αντικείμενα.

-

Η συνεχιζόμενη έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για επίθεση με αθλητικό υπόβαθρο, σε βάρος δύο νεαρών, που έλαβε χώρα τον Μάιο του τρέχοντος έτους, στην περιοχή του Πανοράματος, οδήγησε στην ταυτοποίηση των στοιχείων τριών εκ των εμπλεκόμενων ατόμων.

Πρόκειται για άντρες ηλικίας 50, 35 και 22 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία από κοινού και σε συνέργεια, σωματική βλάβη και αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις.

Αναφορικά με το συμβάν, απογευματινές ώρες στις 14-05-2023, ομάδα ατόμων, μεταξύ των οποίων και οι προαναφερόμενοι, έχοντας οπαδικά κίνητρα, επιτέθηκαν σε βάρος δύο νεαρών και με απειλή και χρήση βίας, αφαίρεσαν από τον έναν εξ’ αυτών κινητό τηλέφωνο, μαρκαδόρο και αυτοκόλλητα με διακριτικά αθλητικού σωματείου της πόλης.

Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση των υπολοίπων δραστών.

Ειδήσεις σήμερα:

Sotheby's - Νταΐανα: Σε δημοπρασία πουλόβερ της πριγκίπισσας

Τζούλιαν Σαντς: Νεκρός ο ηθοποιός – Βρέθηκαν τα οστά του

Καιρίδης για Μεταναστευτικό: Είμαστε η φωνή της λογικής