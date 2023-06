Life

“Παγιδευμένοι”: Το συγκλονιστικό φινάλε της σειράς

Το φινάλε του Α’ κύκλου έρχεται και θα καθηλώσει με τις λυτρωτικές απαντήσεις που θα δώσει, αλλά και τα σοκαριστικά ερωτηματικά που θα γεννήσει…

Οι «Παγιδευμένοι», που η ιστορία τους έκοψε την ανάσα μας με τις καταιγιστικές εξελίξεις της, ετοιμάζονται να γράψουν ένα συγκλονιστικό φινάλε.

Οι συνεχείς ανατροπές και η δυνατή κλιμάκωση των συναισθημάτων των επεισοδίων αυτής της εβδομάδας, καθήλωσαν τους τηλεθεατές που έδωσαν στη σειρά την πρώτη θέση, στο δυναμικό κοινό 18-54, στη ζώνη προβολής της.

Τη Δευτέρα 26 και την Τρίτη 27 Ιουνίου, οι «Παγιδευμένοι» προηγήθηκαν του ανταγωνισμού, με μέσο όρο 15%, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι σε επιμέρους ανδρικό κοινό το υψηλότερο ποσοστό τους έφτασε το 22,8% και σε επιμέρους γυναικείο κοινό το 17,3%.

Τη σειρά παρακολούθησαν κατά μέσο όρο και τις δύο ημέρες περίπου 1.000.000 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, για έστω και 1’.

Τη Δευτέρα 3 και την Τρίτη 4 Ιουλίου, στα τελευταία επεισόδια της φετινής σεζόν, η αναμέτρηση όλων με την αλήθεια, που αλλάζει συνεχώς πρόσωπα, φτάνει στην κορύφωσή της.

Το τέλος μοιάζει να πλησιάζει. Όμως, σε αυτή την παγίδα των ένοχων μυστικών και των έντονων συναισθημάτων, δεν υπάρχει ποτέ τέλος. Κάθε φορά, όλα ξεκινούν από την αρχή.

