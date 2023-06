Κοινωνία

Κολωνός – 12χρονη: Προφυλακίστηκε ακόμη ένας κατηγορούμενος

Πρόκειται για έναν 32χρονο υπάλληλο βενζινάδικου με καταγωγή από το Πακιστάν. Αντίθετα, ελεύθερος αφέθηκε ένας 43χρονος, πατέρας τριών παιδιών, με καταγωγή από την Αλβανία.

Στη φυλακή οδηγήθηκε ακόμη ένας κατηγορούμενος για την υπόθεση του βιασμού και μαστροπείας σε βάρος της 12χρονης από τον Κολωνό.

Πρόκειται για έναν 32χρονο από το Πακιστάν, υπάλληλο σε πρατήριο καυσίμων, στη Λένορμαν, ο οποίος, αφού αρνήθηκε την κατηγορία της γενετήσιας πράξης έναντι αμοιβής που αντιμετωπίζει, ζήτησε να μεταβεί επιτόπου η 12χρονη στο πρατήριο για να πει αν ήταν το συγκεκριμένο πρατήριο όπου η ανήλικη έχει καταθέσει ότι έγινε η πράξη.

Αντίθετα, ελεύθερος αφέθηκε ένας 43χρονος, πατέρας τριών παιδιών, με καταγωγή από την Αλβανία, με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισής του σε Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του δύο φορές τον μήνα. Ο συγκεκριμένος υποστήριξε ότι δεν είχε λείψει ποτέ από την εργασία του κατά το διάστημα που η 12χρονη κατήγγειλε πως έπεσε θύμα του.

Παράλληλα, ο κατηγορούμενος κατέθεσε αίτημα για να γίνει άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει μιλήσει ποτέ με τη 12χρονη.

